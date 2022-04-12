Фаршированные перцы по-мексикански – рецепт обеда для Львов

Это последняя позиция в серии еды по гороскопу, она посвящена Львам. Завершает ее очень интересный фаршированный перец в мексиканском стиле.
Лев – один из самых ярких представителей среди знаков зодиака. Соревноваться в своей авторитарности может разве что со Стрельцами. Им мы, напомним, предлагали нежную куриную печень.
Фаршированный перец для Львов / Фото: Коллаж: Сегодня, www.mashed.com
Итак, Львы. Люди, которые любят, чтобы все крутилось вокруг них. Им важен контроль и возможность обязательного присутствия в любых процессах.
Львы – привлекательные личности, как и эти фаршированные перцы.
Редакторы Мashed.com назвали их мексиканскими, так как в начинке используется фасоль, важные для этой страны бобовые. Обязательно добавьте к фаршу порошок чили.
Фаршированные перцы – рецепт для Львов
Ингредиенты:
- 4 больших болгарских перца, разрезанных пополам и очищенных от сердцевины;
- 1 ст. л. оливкового масла;
- 1 луковица, нарезанная кубиками;
- 3 зубчика чеснока, раздавить;
- по 1 ч. л. паприки, порошка чили;
- по ½ ч. л. молотого кориандра, тмина, орегано;
- говяжий фарш;
- 1 ст. л. томатной пасты;
- 150 г вареного риса;
- 200 г отварной или консервированной фасоли;
- 100 г твердого сыра;
- сметана, кинза – для подачи.
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Как приготовить:
- Разогрейте духовку до 180 градусов и поместите половинки перца на противень. Запекайте 20 минут.
- На разогретом оливковом масле обжарьте лук до мягкости около 5 минут. Добавьте чеснок и готовьте еще минуту, постоянно помешивая. Добавьте специи и готовьте еще 2 минуты, постоянно помешивая.
- Добавьте говяжий фарш и обжаривайте до готовности, разбивая его деревянной ложкой.
- Вмешайте томатную пасту, добавьте рис и фасоль и дайте им прогреться в течение нескольких минут.
- Выложите смесь ложкой на запеченный перец, посыпьте тертым сыром.
- Запекайте 10-15 минут, пока сыр не расплавится и не станет золотистым.
- Сверху добавьте сметану, нарезанную кинзу.
Подробней об этом рецепт смотрите в видео ниже.