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Фаршированные перцы по-мексикански – рецепт обеда для Львов

Ирина Маслова
12 апреля, 10:17
Перед тем, как в перцы попадет начинка, их нужно запечь несколько минут. Начинка многогранна – фарш, рис, отварная фасоль

Это последняя позиция в серии еды по гороскопу, она посвящена Львам. Завершает ее очень интересный фаршированный перец в мексиканском стиле.

Лев – один из самых ярких представителей среди знаков зодиака. Соревноваться в своей авторитарности может разве что со Стрельцами. Им мы, напомним, предлагали нежную куриную печень.

Фаршированный перец для Львов / Фото: Коллаж: Сегодня, www.mashed.com

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Итак, Львы. Люди, которые любят, чтобы все крутилось вокруг них. Им важен контроль и возможность обязательного присутствия в любых процессах.

Львы – привлекательные личности, как и эти фаршированные перцы.

Редакторы Мashed.com назвали их мексиканскими, так как в начинке используется фасоль, важные для этой страны бобовые. Обязательно добавьте к фаршу порошок чили.

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Фаршированные перцы – рецепт для Львов

Фаршированные перцы – рецепт для Львов / Фото: www.mashed.com

Ингредиенты:

  • 4 больших болгарских перца, разрезанных пополам и очищенных от сердцевины;
  • 1 ст. л. оливкового масла;
  • 1 луковица, нарезанная кубиками;
  • 3 зубчика чеснока, раздавить;
  • по 1 ч. л. паприки, порошка чили;
  • по ½ ч. л. молотого кориандра, тмина, орегано;
  • говяжий фарш;
  • 1 ст. л. томатной пасты;
  • 150 г вареного риса;
  • 200 г отварной или консервированной фасоли;
  • 100 г твердого сыра;
  • сметана, кинза – для подачи.

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Как приготовить:

  1. Разогрейте духовку до 180 градусов и поместите половинки перца на противень. Запекайте 20 минут.
  2. На разогретом оливковом масле обжарьте лук до мягкости около 5 минут. Добавьте чеснок и готовьте еще минуту, постоянно помешивая. Добавьте специи и готовьте еще 2 минуты, постоянно помешивая.
  3. Добавьте говяжий фарш и обжаривайте до готовности, разбивая его деревянной ложкой.
  4. Вмешайте томатную пасту, добавьте рис и фасоль и дайте им прогреться в течение нескольких минут.
  5. Выложите смесь ложкой на запеченный перец, посыпьте тертым сыром.
  6. Запекайте 10-15 минут, пока сыр не расплавится и не станет золотистым.
  7. Сверху добавьте сметану, нарезанную кинзу.

Подробней об этом рецепт смотрите в видео ниже.