Галета с грушей и творогом, рецептом которого активно делятся в Instagram

Груши, пожалуй, по своему потенциалу (украсить любой десерт) могут смело соревноваться с яблоками или персиками в пирогах. Неповторимый аромат фруктов, их умеренная сочность дает возможность использовать их в галетах. Тесто для галет песочное и несколько суховато, а вот если его дополнить творогом и грушей – будет то, что надо. Рецепт одного из актуальных на просторах Instagram десерта – ниже.
Галета с грушей и творогом
Галета с грушей и творогом / Фото: freepik.com
Галета с грушей и творогом / Фото: instagram.com/familystylefood/
Ингредиенты
- мука – 360 г;
- сливочное масло – 100 г;
- сахар – 2 ст. л.;
- молоко – 50 г;
- яйцо – 1 шт.;
- соль, разрыхлитель – по 1 ч. л.;
- сметана – 100 г.
Для начинки
- творог – 300 г;
- яйцо – 1 шт.;
- сахар – 2 ст. л.;
- мука – 2 ст. л.;
- ванильный экстракт – 1 ч. л.;
- груши – 500 г.
Для смазывания
- яйцо – 1 шт.;
- сливки жирные – 1 ст. л.
Способ приготовления
- Муку просеять, смешать с разрыхлителем. Перетереть с маслом в мелкую крошку. Добавить молоко.
- В отдельной посуде слегка взбить яйцо, сахар, сметану и соль. Яичную смесь добавить к мучной смеси. Замесить тесто, завернуть в пленку и поставить в холодильник на один час.
- Для начинки творог перетереть с яйцом и сахаром. Добавить экстракт, муку. Смешать до однородности.
- Груши разрезать пополам, удалить сердцевину, нарезать на тонкие пластинки.
- Охлажденное тесто раскатать в большой круг. Не доходя до краев, разложить творожную начинку. Затем выложить ломтики груш. Края теста подвернуть.
- Смазать смесью яйца со сливками.
- Выпекать в заранее разогретой до 180 градусов духовке 30 минут. Готовую галету охладить на решетке.
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