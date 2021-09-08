Галета с грушей и творогом, рецептом которого активно делятся в Instagram

Груши, пожалуй, по своему потенциалу (украсить любой десерт) могут смело соревноваться с яблоками или персиками в пирогах. Неповторимый аромат фруктов, их умеренная сочность дает возможность использовать их в галетах. Тесто для галет песочное и несколько суховато, а вот если его дополнить творогом и грушей – будет то, что надо. Рецепт одного из актуальных на просторах Instagram десерта – ниже.

Галета с грушей и творогом

Галета с грушей и творогом / Фото: freepik.com

Галета с грушей и творогом / Фото: instagram.com/familystylefood/

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Ингредиенты

мука – 360 г;

сливочное масло – 100 г;

сахар – 2 ст. л.;

молоко – 50 г;

яйцо – 1 шт.;

соль, разрыхлитель – по 1 ч. л.;

сметана – 100 г.

Для начинки

творог – 300 г;

яйцо – 1 шт.;

сахар – 2 ст. л.;

мука – 2 ст. л.;

ванильный экстракт – 1 ч. л.;

груши – 500 г.

Для смазывания

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яйцо – 1 шт.;

сливки жирные – 1 ст. л.

Способ приготовления

Муку просеять, смешать с разрыхлителем. Перетереть с маслом в мелкую крошку. Добавить молоко. В отдельной посуде слегка взбить яйцо, сахар, сметану и соль. Яичную смесь добавить к мучной смеси. Замесить тесто, завернуть в пленку и поставить в холодильник на один час. Для начинки творог перетереть с яйцом и сахаром. Добавить экстракт, муку. Смешать до однородности. Груши разрезать пополам, удалить сердцевину, нарезать на тонкие пластинки. Охлажденное тесто раскатать в большой круг. Не доходя до краев, разложить творожную начинку. Затем выложить ломтики груш. Края теста подвернуть. Смазать смесью яйца со сливками. Выпекать в заранее разогретой до 180 градусов духовке 30 минут. Готовую галету охладить на решетке.

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