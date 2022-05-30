Газированный и с пенкой – интересный рецепт домашнего кваса

Домашние напитки варьируются от модного миндального молока до любимого кваса. Какой квас можно смело назвать идеальным? Когда он с газиками и красиво пенится. Это все достигается путем двойного заливания сухарей.
Обе жидкости потом соединяются, осадок оставляем на дне кастрюли, и выстаиваются с сахаром, дрожжами и изюмом.
Домашний хлебный квас / Фото: Depositphotos
Ольга Матвей говорит, что очень важно не пересушить хлеб в духовке, иначе он даст горьковатый привкус квасу.
Домашний квас
Хлебный квас на дрожжах / Фото: Depositphotos
Ингредиенты:
- черный хлеб – 400 г;
- вода – 4 литра;
- свежие дрожжи – 10 г;
- сахар – 150 г;
- изюм – 50 г.
Как приготовить:
- Хлеб нарезать небольшими кусочками. Убрать в духовку на 18-20 минут.
- Высыпать в банку и залить двумя литрами кипятка. Оставить до полного остывания.
- Слить в миску через марлю в шесть слоев. Хлеб немного отжать и переложить в банку. Залить двумя литрами кипятка. Оставить на час. Процедить через марлю и отжать хлеб.
- В кастрюле соединить две жидкости после процеживания хлеба. Осадок стараться не наливать. Добавить дрожжи размешать.
- Добавить сахар и изюм, перемешать. Накрыть крышкой и оставить на восемь часов.
- Перелить в бутылку с крышкой и убрать в холодильник на несколько часов.
Все об этом квасе смотрите в ролике от автора рецепта.
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