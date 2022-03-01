Геркулесовый суп на ужин – мясо не нужно, нужны соленые огурцы

Этот суп для многих – вкусные воспоминания из детства. Суп получается наваристым и легким одновременно.
Да и готовится он проще простого, как и супы из консервов. Единственное, на что нужно потратить время, это на замачивание геркулеса.
Геркулесовый суп / Фото: instagram.com/detskie.recepti/
После этого он сварится моментально и даст ту самую густоту.
Рецепт со страницы vkusniy.post.
Геркулесовый суп
Геркулесовый суп / Фото: instagram.com/vkusniy.post
Ингредиенты:
- 0,5 ст. геркулеса;
- 1,8 л воды;
- 1 луковица;
- 2 моркови;
- 4 картофелины;
- 1 соленый огурец.
Рецепт молочного супа с зажаркой из моркови и лука найдете здесь.
Как приготовить:
- В кастрюлю положите геркулес, залить водой и оставить на 30 минут. Довести до кипения.
- Добавить картофель, нарезанный кубиками, и варить около 15 минут.
- Лук и морковь мелко нарезать и обжарить на разогретой сковороде с 1 ст. л. растительного масла. Огурец нарезать кубиками.
- Добавить пассеровку и огурец в суп.
- Дать супу потомиться около 10 минут, посолить по вкусу.