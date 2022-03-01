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Геркулесовый суп на ужин – мясо не нужно, нужны соленые огурцы

Ирина Маслова
1 марта, 17:24
Геркулес перед варкой замочите минимум на 15 минут. Если огурцы водянистые, маринад из них нужно выжать

Этот суп для многих – вкусные воспоминания из детства. Суп получается наваристым и легким одновременно.

Да и готовится он проще простого, как и супы из консервов. Единственное, на что нужно потратить время, это на замачивание геркулеса.

Геркулесовый суп / Фото: instagram.com/detskie.recepti/

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После этого он сварится моментально и даст ту самую густоту.

Рецепт со страницы vkusniy.post.

Геркулесовый суп

Геркулесовый суп / Фото: instagram.com/vkusniy.post

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Ингредиенты:

  • 0,5 ст. геркулеса;
  • 1,8 л воды;
  • 1 луковица;
  • 2 моркови;
  • 4 картофелины;
  • 1 соленый огурец.

Рецепт молочного супа с зажаркой из моркови и лука найдете здесь.

Как приготовить:

  1. В кастрюлю положите геркулес, залить водой и оставить на 30 минут. Довести до кипения.
  2. Добавить картофель, нарезанный кубиками, и варить около 15 минут.
  3. Лук и морковь мелко нарезать и обжарить на разогретой сковороде с 1 ст. л. растительного масла. Огурец нарезать кубиками.
  4. Добавить пассеровку и огурец в суп.
  5. Дать супу потомиться около 10 минут, посолить по вкусу.