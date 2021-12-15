Голубцы в мешочках – оригинальный рецепт самого зимнего блюда

Голубцы обожают не только в нашей стране. Их также любят в Швейцарии, используя для начинки вяленую говядину или ветчину.
В этих голубцах, точнее, в начинке все, как обычно. Нужен фарш, лук и рис. А вот формируются они в виде мешочков, с помощью нити.
Голубцы в мешочках / Фото: Домашняя кухня с Дэнни
Авторы рецепта – Домашняя кухня с Дэнни – советуют перед запеканием посыпать голубцы паприкой.
Голубцы в мешочках
Ингредиенты:
- Листья капусты, предварительно отварить
- Мясной фарш – 500 г
- Рис – 200 г
- Лук – 1 шт.
- Соль, перец, паприка, тмин, тимьян
- Растительное масло
Как приготовить:
- Обжарить мелко нарезанный лук 5 минут на среднем огне. Добавить соль и фарш, обжаривать 7 минут.
- Добавить рис и обжаривать 10 минут на среднем огне. Приправить черным перцем, паприкой, тмином и тимьяном. Влить 100 мл воды.
- Готовить несколько минут. В центр каждого капустного листа положить начинку. Собрать концы капустных листьев и обвязать ниткой.
- Выложить в форму для запекания, добавить 300 мл воды.
- Сбрызнуть маслом и посыпать паприкой. Выпекать в разогретой до 200 градусов духовке 60 минут.
- После закипания воды в форме накрыть голубцы фольгой.