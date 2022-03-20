Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Еда

Гороховые котлеты с сушеными травами – простой постный рецепт

20 марта, 10:08
Лучше всего, если горох будет замочен на ночь. Котлеты или обжариваются на растительном масле, или запекаются в течение 25-30 минут

Котлеты без мяса – значит, что вы получите отличное овощное блюдо и разнообразите свое меню, если придерживаетесь поста. Это могут быть сочные котлеты из гречки и грибов, а могут – из одного вида бобовых.

Перед тем, как начнете замачивать горох, хорошо вымойте. Измельчайте его с помощью мясорубки или блендера. Пассерованые лук и морковь тоже желательно измельчить, чтобы получить более однородную текстуру фарша.

Гороховые котлеты / Фото: instagram.com/vegankokkab/

Реклама

Гороховые котлеты можно обжарить на растительном масле или довести до готовности в духовке.

Рецепт со страницы veganstvo_syroedenie.

Гороховые котлеты

Гороховые котлеты / Фото: instagram.com/veganstvo_syroedenie/

Реклама

Ингредиенты:

  • морковь, лук – по 1 шт.;
  • стакан сухого гороха;
  • растительное масло 2 ст. л.;
  • мука – 2-3 ст. л.;
  • вода – 200 мл;
  • зубик чеснока;
  • соль, перец, сушеный петрушка.

Здесь найдете рецепт свекольных котлет, фарш для которых замешивается на манке.

Как приготовить:

Реклама
  1. Вымыть и замочить горох на ночь. воду слить, пропустить через мясорубку или измельчить в блендере в пюре.
  2. Лук нарезать, натереть морковь, обжарить на растительном масле и пропустить через мясорубку или измельчить в блендере.
  3. Чеснок перетереть с солью и сухими специями, соединить все ингредиенты, перемешать.
  4. Соединить воду, масло и муку, тщательно перемешать и частями добавить в гороховую смесь. Оставить на 30 минут.
  5. Сформировать котлеты, обжарить на растительном масле.