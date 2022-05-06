Греческий хлебный пудинг на завтрак – используются хлеб или паски

И еще один вкусный способ избавиться от черствого хлеба или пасок, которые не были съедены за праздники. Один такой рецепт – ароматной шарлотки – уже публиковали.
Теперь традиционный хлебный пудинг или запеканка из Греции. В этой стране для пудинга используется пасхальный хлеб цуреки.
Хлебный пудинг из Греции на завтрак / Фото: miakouppa.com
При желании хлеб можно нарезать на кубики и немного подсушить в духовке. Более вкусной эта запеканка получится, если залить ее соусом и оставить на 20-25 минут или вообще на ночь.
Для аромата в соус добавьте сок апельсина или лимона, цедру, корицу.
Рецепт с сайта miakouppa.com, посвященного традиционной греческой кухне.
Греческий хлебный пудинг
Ингредиенты:
- белый хлеб или паска, нарезанные кубиками;
- 4 яйца;
- 2 стакана молока;
- 100 г сахара;
- 1 ч. л. ванильного сахара;
- сливочное масло.
Для соуса:
- 2 ст. л. сливочного масла;
- 50 мл молока;
- 100 г сахарной пудры;
- сок апельсина или лимона.
Как сделать греческий хлеб с начинкой из феты или брынзы, узнаете здесь.
Как приготовить:
- Нарежьте хлеб или паски на кубики и слегка подсушите в духовке. Выложите в форму для запекания.
- Взбейте яйца, молоко, сахар и ванильный сахар. Равномерно вылейте на пудинг. Накройте пленкой, оставьте на 20 минут. Можно дольше.
- Разогрейте духовку до 180 градусов. Запекайте 40-45 минут, в конце приготовления накройте пудинг фольгой.
- За пять-десять минут до окончания приготовления растопите сливочное масло и соедините с молоком. Тщательно размешайте.
- Добавьте сахарную пудру и сок апельсина, взбейте до однородности.
- Подавайте хлебный пудинг теплым, сбрызнув соусом.
Как сделать булочки, которые замешиваются на картофельном отваре и пюре, узнаете здесь.