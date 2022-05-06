Греческий хлебный пудинг на завтрак – используются хлеб или паски

И еще один вкусный способ избавиться от черствого хлеба или пасок, которые не были съедены за праздники. Один такой рецепт – ароматной шарлотки – уже публиковали.

Теперь традиционный хлебный пудинг или запеканка из Греции. В этой стране для пудинга используется пасхальный хлеб цуреки.

Хлебный пудинг из Греции на завтрак / Фото: miakouppa.com

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При желании хлеб можно нарезать на кубики и немного подсушить в духовке. Более вкусной эта запеканка получится, если залить ее соусом и оставить на 20-25 минут или вообще на ночь.

Для аромата в соус добавьте сок апельсина или лимона, цедру, корицу.

Рецепт с сайта miakouppa.com, посвященного традиционной греческой кухне.

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Греческий хлебный пудинг

Греческий хлебный пудинг / Фото: miakouppa.com

Ингредиенты:

белый хлеб или паска, нарезанные кубиками;

4 яйца;

2 стакана молока;

100 г сахара;

1 ч. л. ванильного сахара;

сливочное масло.

Для соуса:

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2 ст. л. сливочного масла;

50 мл молока;

100 г сахарной пудры;

сок апельсина или лимона.

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Как приготовить:

Нарежьте хлеб или паски на кубики и слегка подсушите в духовке. Выложите в форму для запекания. Взбейте яйца, молоко, сахар и ванильный сахар. Равномерно вылейте на пудинг. Накройте пленкой, оставьте на 20 минут. Можно дольше. Разогрейте духовку до 180 градусов. Запекайте 40-45 минут, в конце приготовления накройте пудинг фольгой. За пять-десять минут до окончания приготовления растопите сливочное масло и соедините с молоком. Тщательно размешайте. Добавьте сахарную пудру и сок апельсина, взбейте до однородности. Подавайте хлебный пудинг теплым, сбрызнув соусом.

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