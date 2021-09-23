"Грязный рис" из Луизианы, который отлично дополнит ваше будничное меню

Рецепт "грязного" риса завезли в США креольские переселенцы еще в 18-ом веке. Блюдо незамысловатое и не из дорогих продуктов, поэтому бедный люд с удовольствием им довольствовался. Главное условие для этого риса – наличие фарша и куриной печени. Именно она придает этой еде такой окрас. Ну и сам рис, он должен быть длиннозерным и приготовленным по всем его правилам.

"Грязный" рис из Луизианы

Ингредиенты:

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"Грязный" рис из Луизианы / Фото: instagram.com/tiffonywilliams/

Свиной фарш – 400 г

Печень куриная – 300 г

Баклажан или корень сельдерея – 1 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Перец чили и болгарский – по 1 шт.

Чеснок – 1 зуб.

Рис длиннозерный – 1 стакан

Вода – 2 стакана

Тимьян (сухой или свежий) – 0,5 ч. л.

Паприка молотая – 1 ч .л.

Соль, перец

Способ приготовления:

Разогреть растительное масло и обжарить до полуготовности фарш. Посолить, поперчить. Лук нарезать кубиками и добавить к фаршу. Затем нарезать баклажан и болгарский перец и также добавить к фаршу. Обжарить 5-7 минут. Куриную печень промыть, нарезать кубиком и добавить в фарш. Перемешать, добавить тимьян и паприку. Обжаривать в течение 5-10 минут. Промыть рис и выложить его сверху. Немного полить растительным маслом. Добавить измельченный чеснок. После того, как рис закипит, убавить огонь и готовить около 15 минут.

И еще один интересный рецепт риса Чарльстона узнаете из этого материала.

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