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"Грязный рис" из Луизианы, который отлично дополнит ваше будничное меню

Ирина Маслова
23 сентября, 15:02
Понятно, что грязный – это метафора. На самом деле, это вареный рис с фаршем и куриной печенью. Также понадобятся специи, баклажан и болгарский перец. Подавать с вашими любимыми овощами

Рецепт "грязного" риса завезли в США креольские переселенцы еще в 18-ом веке. Блюдо незамысловатое и не из дорогих продуктов, поэтому бедный люд с удовольствием им довольствовался. Главное условие для этого риса – наличие фарша и куриной печени. Именно она придает этой еде такой окрас. Ну и сам рис, он должен быть длиннозерным и приготовленным по всем его правилам.

"Грязный" рис из Луизианы

Ингредиенты:

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"Грязный" рис из Луизианы / Фото: instagram.com/tiffonywilliams/

  • Свиной фарш – 400 г
  • Печень куриная – 300 г
  • Баклажан или корень сельдерея – 1 шт.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Перец чили и болгарский – по 1 шт.
  • Чеснок – 1 зуб.
  • Рис длиннозерный – 1 стакан
  • Вода – 2 стакана
  • Тимьян (сухой или свежий) – 0,5 ч. л.
  • Паприка молотая – 1 ч .л.
  • Соль, перец

Способ приготовления:

  1. Разогреть растительное масло и обжарить до полуготовности фарш. Посолить, поперчить.
  2. Лук нарезать кубиками и добавить к фаршу. Затем нарезать баклажан и болгарский перец и также добавить к фаршу. Обжарить 5-7 минут.
  3. Куриную печень промыть, нарезать кубиком и добавить в фарш. Перемешать, добавить тимьян и паприку. Обжаривать в течение 5-10 минут.
  4. Промыть рис и выложить его сверху. Немного полить растительным маслом. Добавить измельченный чеснок.
  5. После того, как рис закипит, убавить огонь и готовить около 15 минут.

И еще один интересный рецепт риса Чарльстона узнаете из этого материала.

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