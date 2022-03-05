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Хлеб на сковороде без яиц – получится 750-граммовая буханка

Ирина Маслова
5 марта, 18:12
Для хлеба нужен теплый кефир или разбавленный с водой кефир в пропорции 1:1. Тесто должно расстояться 40 минут и 15 минут – перед жаркой

Это максимально быстрый хлеб, который только может быть. Жарится он не дольше получаса с двух сторон. Яиц и молока, как и для огромных лепешек лангош, не нужно.

Обязательно просейте муку, а кефир подогрейте до состояния чуть теплее комнатной температуры. Ну и при жарке хлеб накрывается высокой миской, чтобы не мешать ему подниматься.

Хлеб на сковороде / Фото: [Еда без Труда] Ольга Мирошниченко

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Рецепт с канала Ольга Мирошниченко.

Хлеб на сковороде

Хлеб на сковороде / Фото: Ольга Мирошниченко

Ингредиенты:

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  • мука – 450 г;
  • дрожжи – 1,5 ч. л.;
  • кефир (комнатной температуры) или вода – 300-320 г;
  • сахар – 1 ст. л.;
  • соль – 1 ч. л.;
  • растительное масло – 2 ст. л. +1 ст. л. для обмазки.

Здесь узнаете, как испечь молочный и воздушный хлеб хоккайдо.

Как приготовить:

  1. Муку просеять. Добавить сахар, соль и дрожжи.
  2. Сделать углубление и влить кефир. Замесить тесто, оно получится липким.
  3. Добавить растительное масло и вмешать его в тесто. Собрать тесто в комок.
  4. Смазать миску для расстойки растительным маслом, выложить тесто, накрыть пленкой и оставить на 40 минут.
  5. Обмять тесто и сформировать колобок. Сковороду смазать масло.
  6. Выложить тесто и расплющить. Дать отдохнуть 15 минут. Накрыть глубокой миской, чтобы не мешать тесту подниматься.
  7. Выпекать на медленном огне 17 минут.
  8. Снять миску, на хлеб положить пергамент, тарелку и перевернуть. В пергаменте положить хлеб в сковороду.
  9. Накрыть крышкой и допекать 10-15 минут с другой стороны.

Здесь смотрите подробный процесс приготовления этого хлеба на сковороде.

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