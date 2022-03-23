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Хлеб за 10 минут – замешивается на йогурте или кефире, жарится на сковороде

23 марта, 08:14
Вода и йогурт во время замешивания должны быть теплыми. Сухие дрожжи позволят расстояться тесту быстро, в течение 10-15 минут. Готовый хлеб нужно смазать растительным маслом

Быстрый домашний хлеб в виде лепешек с зеленью и без можно часто встретить на турецких кулинарных каналах. Этот хлеб мы нашли на Enfes Yemek Tarifleri.

Тесто замешивается на йогурте, разведенном в теплой воде. Муку желательно просеять и вводить в йогуртовую смесь частями.

Хлеб за 10 минут без духовки / Фото: Enfes Yemek Tarifleri

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После замеса дайте тесту отдохнуть 15 минут.

Хлеб за 10 минут без духовки

Ингредиенты:

  • 480 г муки;
  • 220 мл йогурта;
  • 200 мл воды;
  • 1 упаковка разрыхлителя;
  • 1 ч. л. соли;
  • 1 ст. л. растительного масла;
  • 50 мл оливкового масла.

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Как приготовить:

  1. В йогурт влить теплую воду, перемешать. Добавить соль и разрыхлитель, растительное масло и снова перемешать.
  2. Добавить частями просеянную муку, замесить тесто.
  3. Рабочую поверхность припылить мукой, слегка вымесить тесто, разделить на 10 частей. Накрыть пленкой и оставить на 15 минут.
  4. Каждую часть теста раскатать в примерный круг диаметром 10 см.
  5. Разогреть сковороду на среднем огне, обжарить лепешки, время от времени переворачивая.
  6. Смазать еще теплый хлеб оливковым маслом.

В видео смотрите этапы замешивания теста для этого быстрого хлеба.