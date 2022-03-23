Хлеб за 10 минут – замешивается на йогурте или кефире, жарится на сковороде

Быстрый домашний хлеб в виде лепешек с зеленью и без можно часто встретить на турецких кулинарных каналах. Этот хлеб мы нашли на Enfes Yemek Tarifleri.

Тесто замешивается на йогурте, разведенном в теплой воде. Муку желательно просеять и вводить в йогуртовую смесь частями.

Хлеб за 10 минут без духовки / Фото: Enfes Yemek Tarifleri

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После замеса дайте тесту отдохнуть 15 минут.

Хлеб за 10 минут без духовки

Ингредиенты:

480 г муки;

220 мл йогурта;

200 мл воды;

1 упаковка разрыхлителя;

1 ч. л. соли;

1 ст. л. растительного масла;

50 мл оливкового масла.

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Как приготовить:

В йогурт влить теплую воду, перемешать. Добавить соль и разрыхлитель, растительное масло и снова перемешать. Добавить частями просеянную муку, замесить тесто. Рабочую поверхность припылить мукой, слегка вымесить тесто, разделить на 10 частей. Накрыть пленкой и оставить на 15 минут. Каждую часть теста раскатать в примерный круг диаметром 10 см. Разогреть сковороду на среднем огне, обжарить лепешки, время от времени переворачивая. Смазать еще теплый хлеб оливковым маслом.

В видео смотрите этапы замешивания теста для этого быстрого хлеба.