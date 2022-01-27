Идеальный овощной паштет за 30 минут: рецепт от Григория Германа

Основа этого паштета – фасоль. Важно, правильно ее подготовить, то есть сварить, чтобы получить ожидаемый результат.

Ведущий программы "Ранок з Україною" и известный кулинар Григорий Герман в рубрике "Танцуй и готовь" поделился рецептом полезного и, что важно, питательного фасолевого паштета, который понравится даже вегетарианцам.

Паштет из фасоли по рецепту Григория Германа / Фото: Коллаж: Сегодня

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Кроме орехов, палитру вкусов обеспечат петрушка, хмели-сунели, паприка, мускатный орех.

Паштет из фасоли с грецкими орехами

Паштет из фасоли с прованскими травами / Фото: instagram.com/zdorovo_est_net_diabet

Ингредиенты:

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лук – 1 шт.;

отварная фасоль – 300 г;

грецкий орех – 60 г;

чеснок – 2 зуб.;

масло растительное или сливочное – 100 г;

петрушка, хмели-сунели, паприка, мускатный орех, соль;

хлеб тостовый.

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Как приготовить:

Сковороду отправить на огонь и добавить 50 г масла. Измельчить лук и чеснок и обжарить до прозрачности. Добавить к овощам соль, паприку, хмели-сунели и мускатный орех по вкусу, а также остатки масла. Тщательно перемешать и убрать с огня. Измельчить грецкий орех и добавить его к отварной фасоли. Туда же отправить петрушку, готовый лук с чесноком. Измельчить ингредиенты с помощью блендера до однородного состояния (при необходимости добавить воду). Подавать паштет с гренками.

Здесь можно посмотреть процесс приготовления этого паштета.