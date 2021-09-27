Идея для полезного ужина – куриные котлеты с творогом

Чтобы приготовить что-то быстрое к ужину из курицы, есть несколько вариантов. Пожарить филе на сковороде или запечь в духовке. Но стоит приложить немного усилий, измельчить мясо, добавить творог и зелень – и получатся сочные и, главное, полезные котлеты. Их можно немного обжарить на сливочном или растительном масле, а потом довести до готовности в духовке. Подавать котлеты с любимым гарниром.
Куриные котлеты с творогом
Ингредиенты:
Куриные котлеты с творогом / Фото: Depositphotos
- Грудка куриная – 500 г
- Творог – 150 г
- Яйцо – 2 шт.
- Крахмал – 1 ч. л.
- Сметана – 1 ст. л.
- Соль, перец, петрушка, зеленый лук – по вкусу
- Панировочные сухари
Как приготовить:
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- Филе измельчить в мясорубке или блендере. Измельчить зелень и добавить к фаршу. Посолить, поперчить.
- К фаршу добавить яйца, творог, крахмал и сметану. Тщательно перемешать.
- По желанию накрыть пленкой и отправить в холодильник на 30 минут.
- Сформировать котлеты и обвалять в панировочных сухарях.
- Обжарить на среднем огне на сливочном масле или растительном до румяной корочки с двух сторон.