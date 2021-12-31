Идея для завтрака – ленивые вареники в хрустящей сахарной корочке ⠀

Во-первых, этот завтрак устроит всех, кто любит все творожное по утрам. Во-вторых, на замес теста и варку нужно минимум времени.
Мы делились рецептом отличных ленивых пельменей, теперь – вареников с красивой корочкой. Для этого их нужно обжарить в сливочном масле и сахаре.
Ленивые вареники в сахарной корочке / Фото: instagram.com/narisovano/
Рецепт взят у фудблогера narisovano. Она советует подержать тесто в холоде, если позволяет время.
Ленивые вареники в сахарной корочке
Ингредиенты:⠀
- 180 г творога;
- белок одного яйца;
- 5 ст. л. манки;
- 2-3 ст. л. сахара;
- кусочек сливочного масла для жарки.
Как приготовить:⠀
- Творог растереть с белком, всыпать манку, перемешать. Если есть возможность, убрать в холод на 30 минут. Скатать небольшие шарики.
- Отварить шарики в кипящей воде. Варить на небольшом огне, несколько минут после всплытия. Вареники достать и полностью остудить.
- На сковороде растопить сливочное масло и присыпать ложкой сахара. Выложить вареники, перемешать, присыпать оставшимся сахаром. Жарить на среднем огне, периодически переворачивая.