Иерусалимская смесь – рецепт самого израильского блюда из курицы и потрохов

Справедливости ради стоит сказать, что подобные рецепты из куриных потрохов существуют не только в Израиле.
Грузины жарят их с добавлением своих специй и зерен граната.
Израильская смесь / Фото: instagram.com/gal_elisha0
Что касается израильской смеси – то это аутентичное блюдо. Все остальное действительно было завезено из соседних стран и уже ассимилировалось на месте.
Смесь была создана в конце шестидесятых прошлого века в одной из местных закусочных. Посетителей было мало, срок годности продуктов неумолимо истекал.
Тогда хозяин закусочной решил пожарить все, что было в холодильнике и подать в пите.
Израильская смесь понравилась, а бизнес повара был спасен.
Как указывает автор рецепта – mazal_for_you – пропорции ингредиентов могут быть любыми. Но важно, чтобы нарезано все было одинаковыми кусочками.
Предлагаем взять всего по 300 граммов.
Иерусалимская смесь
Ингредиенты:
- куриная грудка;
- сердечки;
- печень куриная;
- желудочки;
- репчатый лук;
- чеснок;
- куркума, гвоздика, тмин, кардамон, душистый перец, кориандр, паприка, молотая зира;
- соль, черный молотый перец, оливковое масло.
Здесь узнаете рецепт пирога с начинкой из куриной печени.
Как приготовить:
- Обжарить лук в оливковом масле, отложить. В ту же сковороду положить грудку, желудочки и сердечки. Важно жарить, не закрывая крышкой, на высоком огне около 10-ти минут.
- Когда мясо и субпродукты поджарится, добавить все специи и лук, постоянно перемешивая.
- В самом конце добавить печень, жарить до готовности.
- Подавать в пите или лаваше.