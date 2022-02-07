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Иерусалимская смесь – рецепт самого израильского блюда из курицы и потрохов

Ирина Маслова
7 февраля, 17:35
Почему самого израильского? Потому что все остальные рецепты были завезены в страну из соседних стран. Для смеси нужно куриное филе, печень, желудочки и сердечки

Справедливости ради стоит сказать, что подобные рецепты из куриных потрохов существуют не только в Израиле.

Грузины жарят их с добавлением своих специй и зерен граната.

Израильская смесь / Фото: instagram.com/gal_elisha0

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Что касается израильской смеси – то это аутентичное блюдо. Все остальное действительно было завезено из соседних стран и уже ассимилировалось на месте.

Смесь была создана в конце шестидесятых прошлого века в одной из местных закусочных. Посетителей было мало, срок годности продуктов неумолимо истекал.

Тогда хозяин закусочной решил пожарить все, что было в холодильнике и подать в пите.

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Израильская смесь понравилась, а бизнес повара был спасен.

Как указывает автор рецепта – mazal_for_youпропорции ингредиентов могут быть любыми. Но важно, чтобы нарезано все было одинаковыми кусочками.

Предлагаем взять всего по 300 граммов.

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Иерусалимская смесь

Иерусалимская смесь / Фото: instagram.com/mazal_for_you/

Ингредиенты:

  • куриная грудка;
  • сердечки;
  • печень куриная;
  • желудочки;
  • репчатый лук;
  • чеснок;
  • куркума, гвоздика, тмин, кардамон, душистый перец, кориандр, паприка, молотая зира;
  • соль, черный молотый перец, оливковое масло.

Здесь узнаете рецепт пирога с начинкой из куриной печени.

Как приготовить:

  1. Обжарить лук в оливковом масле, отложить. В ту же сковороду положить грудку, желудочки и сердечки. Важно жарить, не закрывая крышкой, на высоком огне около 10-ти минут.
  2. Когда мясо и субпродукты поджарится, добавить все специи и лук, постоянно перемешивая.
  3. В самом конце добавить печень, жарить до готовности.
  4. Подавать в пите или лаваше.