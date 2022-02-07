Иерусалимская смесь – рецепт самого израильского блюда из курицы и потрохов

Справедливости ради стоит сказать, что подобные рецепты из куриных потрохов существуют не только в Израиле.

Грузины жарят их с добавлением своих специй и зерен граната.

Израильская смесь / Фото: instagram.com/gal_elisha0

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Что касается израильской смеси – то это аутентичное блюдо. Все остальное действительно было завезено из соседних стран и уже ассимилировалось на месте.

Смесь была создана в конце шестидесятых прошлого века в одной из местных закусочных. Посетителей было мало, срок годности продуктов неумолимо истекал.

Тогда хозяин закусочной решил пожарить все, что было в холодильнике и подать в пите.

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Израильская смесь понравилась, а бизнес повара был спасен.

Как указывает автор рецепта – mazal_for_you – пропорции ингредиентов могут быть любыми. Но важно, чтобы нарезано все было одинаковыми кусочками.

Предлагаем взять всего по 300 граммов.

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Иерусалимская смесь

Иерусалимская смесь / Фото: instagram.com/mazal_for_you/

Ингредиенты:

куриная грудка;

сердечки;

печень куриная;

желудочки;

репчатый лук;

чеснок;

куркума, гвоздика, тмин, кардамон, душистый перец, кориандр, паприка, молотая зира;

соль, черный молотый перец, оливковое масло.

Здесь узнаете рецепт пирога с начинкой из куриной печени.

Как приготовить: