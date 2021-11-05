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Кабачки, фаршированные куриным филе – рецепт для тех, кто следит за фигурой

Ирина Маслова
5 ноября, 18:55
Из кабачков нужно убрать сердцевину, слегка запечь их в духовке и начинить обжаренным филе с помидорами. Завершается процесс тоже в духовке, этот ужин вы приготовите за полчаса

Пока кабачки еще есть в продаже и по сносной цене, надо пользоваться случаем и фаршировать их. В рецепте от kulinaria.pp – куриным филе с помидорами, после чего это все запекается под сыром.

Как и в случае с болгарским перцем, фаршированным разными начинками, кабачки приготовятся максимально быстро. Ингредиенты рассчитаны на четыре порции.

Кабачки, фаршированные куриным филе / Фото: instagram.com/kulinaria.pp/

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Кабачки, фаршированные куриным филе и помидорами

Ингредиенты на 4 порции:

  • Кабачки – 2 шт. (примерно 600-650 г)
  • Куриное филе – 400 г
  • Помидоры, лук, твердый сыр – по 80 г
  • Масло растительное – 10 г
  • Сметана 15% – 40 г
  • Чеснок – 2 зубчика
  • Соль, перец, сушеные травы, зелень

Как приготовить:

  1. Кабачки разрезать вдоль пополам, убрать сердцевину. На противень налить немного воды и поставить на 15 минут в духовку, разогретую до 180 градусов.
  2. Для начинки филе нарезать и обжарить несколько минут. Добавить лук, нарезанный мелкими кубиками и готовить еще несколько минут. Добавить нарезанные помидоры.
  3. Приправить по вкусу, готовить 3 минуты и в конце добавить сметану.
  4. Начинить кабачки, сверху посыпать тертым сыром. Запекать еще 15 минут.