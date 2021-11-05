Кабачки, фаршированные куриным филе – рецепт для тех, кто следит за фигурой

Пока кабачки еще есть в продаже и по сносной цене, надо пользоваться случаем и фаршировать их. В рецепте от kulinaria.pp – куриным филе с помидорами, после чего это все запекается под сыром.
Как и в случае с болгарским перцем, фаршированным разными начинками, кабачки приготовятся максимально быстро. Ингредиенты рассчитаны на четыре порции.
Кабачки, фаршированные куриным филе / Фото: instagram.com/kulinaria.pp/
Кабачки, фаршированные куриным филе и помидорами
Ингредиенты на 4 порции:
- Кабачки – 2 шт. (примерно 600-650 г)
- Куриное филе – 400 г
- Помидоры, лук, твердый сыр – по 80 г
- Масло растительное – 10 г
- Сметана 15% – 40 г
- Чеснок – 2 зубчика
- Соль, перец, сушеные травы, зелень
Как приготовить:
- Кабачки разрезать вдоль пополам, убрать сердцевину. На противень налить немного воды и поставить на 15 минут в духовку, разогретую до 180 градусов.
- Для начинки филе нарезать и обжарить несколько минут. Добавить лук, нарезанный мелкими кубиками и готовить еще несколько минут. Добавить нарезанные помидоры.
- Приправить по вкусу, готовить 3 минуты и в конце добавить сметану.
- Начинить кабачки, сверху посыпать тертым сыром. Запекать еще 15 минут.