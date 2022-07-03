Кабачковая икра на зиму – рецепт с грибами от Лизы Глинской (видео)

Кабачки – популярный овощ для консервации и заготовок на зиму. С ними несложно работать и как бы вы их не использовали, все равно получится хорошая закуска. О кабачках "Кровавая Мери" мы подробно писали, очень рекомендуем не пропустить этот рецепт.
Liza Glinskaya предлагает пробить готовую икру в блендере, если хочется более однородной текстуры.
Как приготовить кабачковую икру по рецепту Лизы Глинской / Фото: depositphotos.com, Коллаж: Сегодня
Еще нужен перец чили, не забудьте почистить его от семян и добавляйте по вкусу.
Кабачковая икра
Кабачковая икра на зиму / Фото: Depositphotos
Ингредиенты:
- 1,5 кг кабачков;
- по 400 г лука, болгарского перца, помидоров;
- 300 г моркови;
- 200 г грибов (шампиньоны, вешенки);
- чеснок, перец чили – по вкусу;
- 30 мл растительного масла;
- соль.
Как приготовить:
- Овощи, кроме помидоров, нарезать мелким кубиком.
- Помидоры бланшировать, снять кожицу, удалить серцевинку и мелко нарезать.
- Удалить семена у перца чили и мелко нарезать. Выдавить чеснок через чеснокодавку.
- Отправить в кастрюлю масло и все нарезанные ингредиенты, посолить.
- Добавить 100 мл воды и тушить на среднем огне около 1-1,5 часа, помешивая.
- Добавить измельченный укроп, довести до вкуса солью. Снять с огня, дать остыть.
Детали об этой икре смотрите в видео.
В этом материале найдете рецепт помидоров в собственном соку с минимальным количеством соли. Его автор Евгений Клопотенко.