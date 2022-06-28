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Кабачковая пицца на завтрак – готовится на сковороде за 10 минут (видео)

Ирина Маслова
28 июня, 07:02
Будем называть ее "Маргарита", так как используются помидоры и моцарелла. Муки нужно несколько столовых ложек, если кабачки слишком водянистые

И еще один отличный способ использовать наши любимые кабачки. Они хороши в самых разных теплых салатах, их можно использовать как основу для пиццы.

Кабачки натираются на крупной терке. Дайте стечь соку, чтобы масса хорошо схватилась на сковороде.

Кабачковая пицца на завтрак / Фото: Alina FooDee

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Alina FooDee говорит, что муки может понадобится чуть больше, чем в ее рецепте. Все будет зависеть от водянистости кабачков.

Кабачковая пицца с моцареллой и помидорами

Кабачковая пицца с моцареллой и помидорами / Фото: Alina FooDee

Ингредиенты:

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  • кабачок, яйцо – по 1 шт.;
  • мука – 1-2 ст. л.;
  • соль;
  • помидор, моцарелла – 60 г;
  • сушеный орегано и базилик.

Как приготовить:

  1. Натереть кабачок на крупной терке. Добавить соль, перемешать и оставить на пять минут, чтобы кабачки пустили сок. Отжать жидкость.
  2. Добавить яйцо, соль по вкусу, муку.
  3. Разогреть сковороду, выложить кабачковое тесто, разровнять. Готовить под крышкой четыре-пять минут до румяной корочки.
  4. Нарезать помидоры и моцареллу кружочками.
  5. Перевернуть кабачковый блин. Выложить сыр и помидоры.
  6. Посолить помидоры по вкусу. Посыпать сушеным орегано и базиликом.
  7. Накрыть крышкой и обжарить еще три-пять минут.

Смотрите в видео, как готовит пиццу автор рецепта.

Если есть чуть больше времени, то приготовьте к завтраку интересные чебуреки. Вместо теста у них тертые кабачки.