Кабачковая пицца на завтрак – готовится на сковороде за 10 минут (видео)

И еще один отличный способ использовать наши любимые кабачки. Они хороши в самых разных теплых салатах, их можно использовать как основу для пиццы.

Кабачки натираются на крупной терке. Дайте стечь соку, чтобы масса хорошо схватилась на сковороде.

Кабачковая пицца на завтрак / Фото: Alina FooDee

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Alina FooDee говорит, что муки может понадобится чуть больше, чем в ее рецепте. Все будет зависеть от водянистости кабачков.

Кабачковая пицца с моцареллой и помидорами

Кабачковая пицца с моцареллой и помидорами / Фото: Alina FooDee

Ингредиенты:

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кабачок, яйцо – по 1 шт.;

мука – 1-2 ст. л.;

соль;

помидор, моцарелла – 60 г;

сушеный орегано и базилик.

Как приготовить:

Натереть кабачок на крупной терке. Добавить соль, перемешать и оставить на пять минут, чтобы кабачки пустили сок. Отжать жидкость. Добавить яйцо, соль по вкусу, муку. Разогреть сковороду, выложить кабачковое тесто, разровнять. Готовить под крышкой четыре-пять минут до румяной корочки. Нарезать помидоры и моцареллу кружочками. Перевернуть кабачковый блин. Выложить сыр и помидоры. Посолить помидоры по вкусу. Посыпать сушеным орегано и базиликом. Накрыть крышкой и обжарить еще три-пять минут.

Смотрите в видео, как готовит пиццу автор рецепта.

Если есть чуть больше времени, то приготовьте к завтраку интересные чебуреки. Вместо теста у них тертые кабачки.