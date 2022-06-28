Кабачковая пицца на завтрак – готовится на сковороде за 10 минут (видео)

И еще один отличный способ использовать наши любимые кабачки. Они хороши в самых разных теплых салатах, их можно использовать как основу для пиццы.
Кабачки натираются на крупной терке. Дайте стечь соку, чтобы масса хорошо схватилась на сковороде.
Кабачковая пицца на завтрак / Фото: Alina FooDee
Alina FooDee говорит, что муки может понадобится чуть больше, чем в ее рецепте. Все будет зависеть от водянистости кабачков.
Кабачковая пицца с моцареллой и помидорами
Кабачковая пицца с моцареллой и помидорами / Фото: Alina FooDee
Ингредиенты:
- кабачок, яйцо – по 1 шт.;
- мука – 1-2 ст. л.;
- соль;
- помидор, моцарелла – 60 г;
- сушеный орегано и базилик.
Как приготовить:
- Натереть кабачок на крупной терке. Добавить соль, перемешать и оставить на пять минут, чтобы кабачки пустили сок. Отжать жидкость.
- Добавить яйцо, соль по вкусу, муку.
- Разогреть сковороду, выложить кабачковое тесто, разровнять. Готовить под крышкой четыре-пять минут до румяной корочки.
- Нарезать помидоры и моцареллу кружочками.
- Перевернуть кабачковый блин. Выложить сыр и помидоры.
- Посолить помидоры по вкусу. Посыпать сушеным орегано и базиликом.
- Накрыть крышкой и обжарить еще три-пять минут.
Смотрите в видео, как готовит пиццу автор рецепта.
Если есть чуть больше времени, то приготовьте к завтраку интересные чебуреки. Вместо теста у них тертые кабачки.