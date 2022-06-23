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Как быстро сварить бобовые с замачиванием и без (фото)

Ирина Маслова
23 июня, 16:30
Никогда не добавляйте пищевую соду для ускорения процесса. Так советуют многие, но это неправильно. Уменьшить газообразование после бобовых поможет немного яблочного уксуса

Бобовыми можно бюджетно накормить всю семью, для многих они отлично заменяют мясо. Сварить их – дело простое, но немного затратное по времени.

Правда, чечевицу можно готовить сразу же. Замачивание ей не нужно. Долгое пребывание в воде, а именно 7-8 часов, ускорит варку фасоли, гороха, нута.

Как правильно и быстро сварить бобовые / Фото: Pixabay

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Собрали советы профессионалов и домашних кулинаров, как быстро сварить бобовые с замачиванием и без него.

Как правильно замачивать бобовые

Все бобовые нужно замачивать перед приготовлением / Фото: Pixabay

Фасоль, горох и нут нужно замочить в горячей воде в пропорции 1:4. Если замачиваете на долгое время, то периодически меняйте воду.

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Советуют добавить немного (несколько чайных ложек) яблочного уксуса. Замачивание и уксус помогут избежать вздутия и повысят питательную ценность продукта.

Ни в коем случае нельзя использовать соду, как часто советуют, чтобы быстрее сварить бобовые. Содой вы испортите продукт.

Здесь узнаете, как правильно приготовить фасоль, а не разварить ее.

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Приготовление бобовых

Не добавляйте соду во время варки бобовых / Фото: instagram.com/miho.shiraki.589/

Для начала их нужно хорошо промыть после замачивания. Варить в чистой воде, которая покроет их на 8-10 сантиметров. Лучше всего закипятить воду, во время варки снимать пену.

Когда вода закипит, варите 3-5 минут, затем убавьте огонь до среднего и продолжайте варить до полной готовности.

Солить бобовые нужно практически в конце. Не забудьте добавить немного куркумы, кориандра, сухого имбиря и даже черного перца – эти специи улучшат вкус и уменьшат газообразование.

С фасолью получаются вкусные салаты, можно готовить с овощами или отварным мясом.

Как помочь бобовым быстрее свариться

Сахар поможет бобовым быстрее свариться, потом их нужно промыть / Фото: Depositphotos

Первый способ – начинать варить замоченные на ночь и хорошо промытые бобовые в кипятке.

Второй способ. Можно применять, когда на замачивание нет времени. Тогда бобовые заливаются водой, после ее закипания добавьте сахар: одну столовую ложку на один литр воды. Так они сварятся примерно за 30-40 минут.

Чтобы удостовериться, что бобовые не будут сладкими, за несколько минут до конца готовки промойте их и варите в чистой воде до закипания.

И способ с холодной водой и растительным маслом. При каждом закипании трижды добавлять в кастрюлю по полстакана холодной воды. И теперь можно добавить 2-3 столовые ложки растительного масла. Варить бобовые нужно на среднем огне.

Все секреты и рецепт закуски из нута – хумуса – узнаете в этом материале.