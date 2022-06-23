Как быстро сварить бобовые с замачиванием и без (фото)

Бобовыми можно бюджетно накормить всю семью, для многих они отлично заменяют мясо. Сварить их – дело простое, но немного затратное по времени.

Правда, чечевицу можно готовить сразу же. Замачивание ей не нужно. Долгое пребывание в воде, а именно 7-8 часов, ускорит варку фасоли, гороха, нута.

Как правильно и быстро сварить бобовые / Фото: Pixabay

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Собрали советы профессионалов и домашних кулинаров, как быстро сварить бобовые с замачиванием и без него.

Как правильно замачивать бобовые

Все бобовые нужно замачивать перед приготовлением / Фото: Pixabay

Фасоль, горох и нут нужно замочить в горячей воде в пропорции 1:4. Если замачиваете на долгое время, то периодически меняйте воду.

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Советуют добавить немного (несколько чайных ложек) яблочного уксуса. Замачивание и уксус помогут избежать вздутия и повысят питательную ценность продукта.

Ни в коем случае нельзя использовать соду, как часто советуют, чтобы быстрее сварить бобовые. Содой вы испортите продукт.

Здесь узнаете, как правильно приготовить фасоль, а не разварить ее.

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Приготовление бобовых

Не добавляйте соду во время варки бобовых / Фото: instagram.com/miho.shiraki.589/

Для начала их нужно хорошо промыть после замачивания. Варить в чистой воде, которая покроет их на 8-10 сантиметров. Лучше всего закипятить воду, во время варки снимать пену.

Когда вода закипит, варите 3-5 минут, затем убавьте огонь до среднего и продолжайте варить до полной готовности.

Солить бобовые нужно практически в конце. Не забудьте добавить немного куркумы, кориандра, сухого имбиря и даже черного перца – эти специи улучшат вкус и уменьшат газообразование.

С фасолью получаются вкусные салаты, можно готовить с овощами или отварным мясом.

Как помочь бобовым быстрее свариться

Сахар поможет бобовым быстрее свариться, потом их нужно промыть / Фото: Depositphotos

Первый способ – начинать варить замоченные на ночь и хорошо промытые бобовые в кипятке.

Второй способ. Можно применять, когда на замачивание нет времени. Тогда бобовые заливаются водой, после ее закипания добавьте сахар: одну столовую ложку на один литр воды. Так они сварятся примерно за 30-40 минут.

Чтобы удостовериться, что бобовые не будут сладкими, за несколько минут до конца готовки промойте их и варите в чистой воде до закипания.

И способ с холодной водой и растительным маслом. При каждом закипании трижды добавлять в кастрюлю по полстакана холодной воды. И теперь можно добавить 2-3 столовые ложки растительного масла. Варить бобовые нужно на среднем огне.

Все секреты и рецепт закуски из нута – хумуса – узнаете в этом материале.