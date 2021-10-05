Что делать с жидкостями из банок с разными консервами – 5 кулинарных решений

Консервы, разные, есть в каждом холодильнике. Как только использовано содержимое банок, жидкость отправляется в мусорное ведро. Оказывается, у сока из-под белой фасоли, тунца и кукурузы есть вторая и очень интересная жизнь. Если любите рационально использовать продукты и тем самым немного экономить, идеи ниже вам понравятся.

Кукуруза

Сок из-под кукурузы можно использовать в супах / Фото: instagram.com/quality_index/

Что делать с жидкостями из-под консервов / Фото: instagram.com/pimenovajulia/

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Приготовили салат – остался сок. Его можно использовать в овощных и не даже мясных (со свининой) супах. Вода из-под кукурузы может быть и в основных блюдах, к которым вы подаете крупу. Пару столовых ложек можно добавить к мясу, пару – к булгуру или чечевице.

Рыбные консервы

На масле из под-тунца вкусно жарить морскую рыбу / Фото: instagram.com/naturalcatchtuna/

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В первую очередь это касается тунца. Если готовить салата "А-ля Цезарь" с тунцом, то вы не только можете использовать рыбу, но и сок из-под нее. Нужно 3-4 столовых ложки взбить с 2 столовыми ложками лимонного сока, измельченным зубчиком чеснока и майонезом – получится рыбная заправка.

Немного этой жидкости можно использовать для соусов к пасте, если вы будете подавать ее с рыбой. Есть еще один способ – использовать масло из-под тунца во время жарки морской рыбы или креветок.

Белая фасоль

Сок из-под белой фасоли – заменитель яиц в выпечке / Фото: Depositphotos

Эксперты говорят – это отличный заменитель яиц, который можно использовать в любом виде выпечки. Ведь крахмал и растительный белок, который есть в фасоли, связывают ингредиенты.

Даже для безе рекомендуют взять немного сока из-под белой фасоли – так десерт получится ароматнее.

Ананас

Ананасовый сок из консервов можно использовать для соусов к сырникам / Фото: instagram.com/narihiro_kim/

Зачастую мы не выливаем сок ананаса, его можно выпить. А можно использовать иначе – добавлять практически во все десерты, кроме шоколадных. Еще можно приготовить сироп, который станет отличным украшением при подаче блинов, сырников, запеканок.

Нужно взять 150 мл ананасового сока, добавить 3 столовых ложки кукурузного крахмала и проварить на медленном огне для загустения.

Также сок можно добавлять в коктейли и готовить ленивую овсянку. Залить ее соком и оставить на ночь – утром получите вкусную кашу с ананасовым вкусом.

Оливки

Жидкость из-под оливок можно добавлять в блюда средиземноморской кухни / Фото: pexels.com

В жидкости, в которой консервируются оливки, присутствует немного уксуса. Ее можно использовать при приготовлении заправок для салатов, в соусах для рыбы и добавлять во все блюда, которые будут украшать оливки.

Также можно добавлять по несколько столовых ложек в маринад для мяса или рыбы. Лучше всего использовать жидкость из-под зеленых оливок, она обладает ярким ароматом.

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