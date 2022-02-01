Как мексиканцы готовят куриное филе – рецепт ароматной курицы чипотле

В Испании курицу тушат в соусе из болгарского перца, в Мексике жарят с чипотле, копченым красным перцем халапеньо, одним из любимейших в этой стране.
Чипотле можно найти у нас, если времени искать нет, замените его другим сушеным перцем чили.
Курица чипотле - мексиканский рецепт / Фото: instagram.com/cookingwithmrsflott
Особенность – присутствие среди специй орегано и тмина, а также два этапа приготовления.
Сначала филе обжаривается на гриле, затем нарезается и готовится на обычной сковороде. Хотя бы один час, но курица должна промариноваться. Традиционно – чем дольше, тем получится вкуснее.
На сайте Dinnerthendessert.com предлагают еще один вариант – запечь филе в духовке, а затем довести до готовности на плите.
Курицу чипотле можно использовать в кесадильях, салатах и подавать как основное блюдо.
Курица чипотле
Ингредиенты:
- 3 куриных филе;
- по 1 ч. л. соли, орегано, тмина;
- 1/2 ч. л. черного молотого перца;
- 2 ч. л. чили чипотле;
- 4 зубчика измельченного чеснока;
- 6 ст. л. растительного масла;
- 1/4 стакана воды.
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Как приготовить:
- Отбейте курицу толщиной около полсантиметра.
- Смешайте все ингредиенты, добавьте 4 ст. л. растительного масла и оставьте мариноваться.
- Обжарьте на среднем огне на гриля по 5-6 минут с каждой стороны. Нарежьте.
- Обжарьте на сковороде на растительном масле до хрустящей корочки.