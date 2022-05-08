Как приготовить бичерин на основе кофе и какао, любимый напиток Ницше

Превосходно и несладко – так можно описать ощущение после первого глотка бичерина. Нужно обязательно сварить 30 миллилитров эспрессо, желательно в турке.

Бичерин родился в итальянском Турине, шоколадной столице Италии, там он был придуман и высоко оценен философом Фридрихом Ницше и писателем Дюма-отцом.

Как приготовить бичурин, напиток на основе какао, кофе и шоколада / Фото: instagram.com/serikovcoffeecompany

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Что касается какао, то оно может быть подслащенным или без сахара, но обязательно горячим. Перед тем, как вливать сливки, немного подогрейте их.

Рецепт с канала Cheers! | Напитки.

Бичерин

Бичерин / Фото: instagram.com/serikovcoffeecompany

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Ингредиенты:

горячее какао – 100 мл;

эспрессо – 30 мл;

сливки 50% – 50 мл;

тертый шоколад.

Здесь найдете три способа вкусно сварить кофе, если нет турки.

Как приготовить:

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В бокал налейте горячее какао. Влейте эспрессо тонкой струйкой через ложку. Налейте теплые сливки через сито. Украсьте тертым шоколадом.

Как сварить кофе по-египетски и в чем его особенность – читайте здесь.