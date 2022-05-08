Как приготовить бичерин на основе кофе и какао, любимый напиток Ницше

Превосходно и несладко – так можно описать ощущение после первого глотка бичерина. Нужно обязательно сварить 30 миллилитров эспрессо, желательно в турке.
Бичерин родился в итальянском Турине, шоколадной столице Италии, там он был придуман и высоко оценен философом Фридрихом Ницше и писателем Дюма-отцом.
Как приготовить бичурин, напиток на основе какао, кофе и шоколада / Фото: instagram.com/serikovcoffeecompany
Что касается какао, то оно может быть подслащенным или без сахара, но обязательно горячим. Перед тем, как вливать сливки, немного подогрейте их.
Рецепт с канала Cheers! | Напитки.
Бичерин
Ингредиенты:
- горячее какао – 100 мл;
- эспрессо – 30 мл;
- сливки 50% – 50 мл;
- тертый шоколад.
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Как приготовить:
- В бокал налейте горячее какао.
- Влейте эспрессо тонкой струйкой через ложку.
- Налейте теплые сливки через сито.
- Украсьте тертым шоколадом.
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