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Как приготовить іrmik нelvasi – сочную турецкую сладость из орехов и манки

Ирина Маслова
25 декабря, 09:15
Кто-то ассоциирует эту сладость с манным пудингом, а кому-то она отдаленно, но все-таки напоминает халву. Все ингредиенты десерта обжариваются на сковороде

Манка – очень популярный продукт в восточных сладостях. Мы знаем, как приготовить арабскую басбусу с миндалем, теперь еще одна вариация с этой крупой.

Іrmik нelvasi очень похожа на халву, но более сочной консистенции. Кроме орехов, любых, стоит добавить изюм и другие сухофрукты.

Манная халва - рецепт турецкой сладости / Фото: instagram.com/zuzununmutfagi82/

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Из массы можно сформировать что-то наподобие пудинга или разложить по формочкам и дать немного охладиться.

В рецепте cook_and_wonder используются кедровые орехи.

Манная халва

Ингредиенты:

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  • по 2 стакана манки, молока;
  • по 2 ст. л. сливочного масла, растительного масла;
  • 100 г кедровых орехов или любых других;
  • изюм – по вкусу
  • 1,5 стакана сахара.

Как приготовить:

  1. Разогреть сковороду с высоким дном. Влить растительное масло и растопить сливочное.
  2. Добавить орехи и слегка их обжарить. Добавить манку и готовить, помешивая, около 5 минут.
  3. Сахар смешать с теплым молоком и добавить к манке. Готовить на медленном огне, пока масса не загустеет.
  4. Выключить огонь, добавить замоченный в теплой воде изюм по вкусу. Перемешать и дать настояться под крышкой.