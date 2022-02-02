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Как приготовить куриный суп заму: молдаване верят, что он лечит простуду

Ирина Маслова
2 февраля, 17:36
А все потому, что готовится он с мясом домашнего петуха и домашней лапшой. Пожалуй, главный ингредиент – молдавский квас из пшеничных отрубей, его можно заменить соком лимона. Но рецепт кваса тоже найдете ниже

Наша вера в целебные свойства куриных супов, прежде всего из домашней птицы, не искоренима. И да, это работает при простуде, становится немного легче.

Грузины готовят чихиртму, молдаване – суп заму. Там верят, что он помогает от недомоганий во время похмелья, в том числе.

Куриный суп зама / Фото: instagram.com/biofermafamiliei/

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Из особенностей – пучок любистка, он нарезается в тарелки перед подачей. И еще молдавский квас из пшеничных отрубей борш акру. Правда, готовится борш акру чуть больше суток. Но, как и зама, обладает уникальными полезными свойствами.

Поэтому вместо 250 мл кваса можно взять 35-50 мл сока лимона. Вводить его нужно постепенно, каждый раз пробуя суп.

Рецепт с сайта Foodies.academy.

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Куриный суп зама

Куриный суп зама / Фото: instagram.com/biofermafamiliei/

Ингредиенты:

  • петух домашний – 1 кг;
  • корень сельдерея – 50 г;
  • корень петрушки, лук, корень пастернака – по 1 шт.;
  • морковь – 2 шт.;
  • болгарский перец – 1 шт.;
  • лавровый лист – 6 шт.;
  • квас из отрубей – 250 мл;
  • зелень петрушки, измельченная;
  • соль, перец горошком, тимьян.

Для кваса:

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  • пшеничные отруби – 1 кг;
  • кукурузная крупа мелкого помола – 500 г;
  • хлеб белый – 100 г;
  • дрожжи – 15 г;
  • стебель сельдерея;
  • тимьян свежий – 2 веточки;
  • веточка вишни.

Для лапши:

  • яйцо;
  • мука пшеничная – 100 г;
  • две щепотки соли.

Здесь есть еще один интересный рецепт для супа – он запекается в горшке. Так это блюдо готовят в Италии.

Как приготовить:

  1. Петуха нарезать на порционные куски. Положить в кастрюлю с холодной водой так, чтобы вода полностью его покрыла. Дать закипеть, убрать пену и убавить огонь на минимум.
  2. Добавить луковицу, вымытые и разрезанные пополам корни сельдерея, петрушки и пастернака, лавровый лист, черный перец горошком и веточки тимьяна. Варить накрыв крышкой 1,5 часа до готовности мяса.
  3. Для лапши смешать яйцо и муку, добавить соль и вымесить упругое тесто. Раскатать, нарезать лапшу. Дать ей высохнуть 30 минут.
  4. Когда петух готов, убирать из кастрюли все овощи, кроме кореньев. Их нарезать кружочками.
  5. Нарезать морковь кружочками и кубиками – болгарский перец. Слегка обжарить и отправить к бульону. Варить 10 минут. Посолить по вкусу. Здесь важно, чтобы овощи не разварились.
  6. Влить квас или сок лимона (частями), добавить мелко нарезанные петрушку и любисток. Довести до кипения, выключить огонь и дать настояться 30 минут.
  7. За 5 минут до подачи сварить отдельно лапшу и добавить в тарелки. Подавать с острым перцем и сметаной.
  8. Для кваса 3 стакана отрубей залить теплой водой, чтобы получилась жидкая кашица. Добавить хлеб, накрыть чистым полотенцем, поставить в теплое место на сутки. Смесь должна забродить.
  9. В 7-8-литровую кастрюлю положить закваску, отруби и кукурузную муку. Для кваса используется 1 часть закваски и 2 части отрубей. Залить 4-5 литрами горячей воды, хорошо перемешать.
  10. Добавить молодые веточки вишни или немного свежих дрожжей и сахара. Каждый раз при отцеживании кваса, отложить первую закваску для следующего раза.
  11. Накрыть крышкой и оставить при комнатной температуре 1 день, нужно 2-3 раза перемешать в течении этого срока. Квас будет готов через 15 часов.
  12. Процедить и разлить в емкости. Хранить в холодильнике.