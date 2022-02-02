Как приготовить куриный суп заму: молдаване верят, что он лечит простуду

Наша вера в целебные свойства куриных супов, прежде всего из домашней птицы, не искоренима. И да, это работает при простуде, становится немного легче.
Грузины готовят чихиртму, молдаване – суп заму. Там верят, что он помогает от недомоганий во время похмелья, в том числе.
Куриный суп зама / Фото: instagram.com/biofermafamiliei/
Из особенностей – пучок любистка, он нарезается в тарелки перед подачей. И еще молдавский квас из пшеничных отрубей борш акру. Правда, готовится борш акру чуть больше суток. Но, как и зама, обладает уникальными полезными свойствами.
Поэтому вместо 250 мл кваса можно взять 35-50 мл сока лимона. Вводить его нужно постепенно, каждый раз пробуя суп.
Рецепт с сайта Foodies.academy.
Куриный суп зама
Ингредиенты:
- петух домашний – 1 кг;
- корень сельдерея – 50 г;
- корень петрушки, лук, корень пастернака – по 1 шт.;
- морковь – 2 шт.;
- болгарский перец – 1 шт.;
- лавровый лист – 6 шт.;
- квас из отрубей – 250 мл;
- зелень петрушки, измельченная;
- соль, перец горошком, тимьян.
Для кваса:
- пшеничные отруби – 1 кг;
- кукурузная крупа мелкого помола – 500 г;
- хлеб белый – 100 г;
- дрожжи – 15 г;
- стебель сельдерея;
- тимьян свежий – 2 веточки;
- веточка вишни.
Для лапши:
- яйцо;
- мука пшеничная – 100 г;
- две щепотки соли.
Здесь есть еще один интересный рецепт для супа – он запекается в горшке. Так это блюдо готовят в Италии.
Как приготовить:
- Петуха нарезать на порционные куски. Положить в кастрюлю с холодной водой так, чтобы вода полностью его покрыла. Дать закипеть, убрать пену и убавить огонь на минимум.
- Добавить луковицу, вымытые и разрезанные пополам корни сельдерея, петрушки и пастернака, лавровый лист, черный перец горошком и веточки тимьяна. Варить накрыв крышкой 1,5 часа до готовности мяса.
- Для лапши смешать яйцо и муку, добавить соль и вымесить упругое тесто. Раскатать, нарезать лапшу. Дать ей высохнуть 30 минут.
- Когда петух готов, убирать из кастрюли все овощи, кроме кореньев. Их нарезать кружочками.
- Нарезать морковь кружочками и кубиками – болгарский перец. Слегка обжарить и отправить к бульону. Варить 10 минут. Посолить по вкусу. Здесь важно, чтобы овощи не разварились.
- Влить квас или сок лимона (частями), добавить мелко нарезанные петрушку и любисток. Довести до кипения, выключить огонь и дать настояться 30 минут.
- За 5 минут до подачи сварить отдельно лапшу и добавить в тарелки. Подавать с острым перцем и сметаной.
- Для кваса 3 стакана отрубей залить теплой водой, чтобы получилась жидкая кашица. Добавить хлеб, накрыть чистым полотенцем, поставить в теплое место на сутки. Смесь должна забродить.
- В 7-8-литровую кастрюлю положить закваску, отруби и кукурузную муку. Для кваса используется 1 часть закваски и 2 части отрубей. Залить 4-5 литрами горячей воды, хорошо перемешать.
- Добавить молодые веточки вишни или немного свежих дрожжей и сахара. Каждый раз при отцеживании кваса, отложить первую закваску для следующего раза.
- Накрыть крышкой и оставить при комнатной температуре 1 день, нужно 2-3 раза перемешать в течении этого срока. Квас будет готов через 15 часов.
- Процедить и разлить в емкости. Хранить в холодильнике.