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Как приготовить лаханоризо – тушеную капусту с рисом из Греции

Ирина Маслова
14 ноября, 14:30
Это не самое известное блюдо Греции, зато его обожают готовить местные хозяйки. Рецепт подойдет как для плиты, так и для мультиварки. Важно – лук и морковь нарезать крупно

По сути, это ленивые голубцы, только без мяса. Лаханоризо не входит в список коронных национальных блюд Греции, это домашняя кухня.

Лук и морковь для него нарезаются крупно. В остальном – все, как обычно бывает с тушеной капустой. Разве что автор рецепта – adishakti_club – включила к ингредиентам сок половины лимона для легкой кислинки.

Тушеная капуста с рисом лаханоризо / Фото: instagram.com/adishakti_club/

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Лаханоризо

Ингредиенты:

  • 1 шт. капуста средняя;
  • по 2 шт. лук репчатый средний, морковь;
  • 150 г масло оливковое;
  • 1 шт. паприка или красный болгарский перец;
  • по 1 ч. л. томатная паста, соль;
  • 200 г рис;
  • половина лимона;
  • пучок петрушки;
  • по вкусу – перец красный молотый, кориандр.

Как приготовить:

  1. Очистить лук и нарезать кубиками, морковь – кружками. В сотейник налить масло и пассеровать до золотистого цвета. Капусту порезать как на салат и добавить к луку. Посолить и хорошо перемешать.
  2. Тушить под крышкой на среднем огне 20-30 минут, пока капуста не станет мягкой и поменяет цвет. При необходимости нужно добавить немного воды.
  3. Перец очистить, порезать соломкой, добавить к овощам и все перемешать.
  4. Добавить в сотейник рис и влить томат или размешанную с 1/2 стакана воды томатную пасту, всыпать специи и перемешать.
  5. Доливать воду в сотейник по мере необходимости. Тушить, пока рис не будет почти готов. Влить сок половинки лимона и резанную зелень. Снять с огня, накрыть крышкой и дать рису впитать жидкость.
  6. Украсить зеленью.