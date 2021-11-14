Как приготовить лаханоризо – тушеную капусту с рисом из Греции

По сути, это ленивые голубцы, только без мяса. Лаханоризо не входит в список коронных национальных блюд Греции, это домашняя кухня.

Лук и морковь для него нарезаются крупно. В остальном – все, как обычно бывает с тушеной капустой. Разве что автор рецепта – adishakti_club – включила к ингредиентам сок половины лимона для легкой кислинки.

Тушеная капуста с рисом лаханоризо / Фото: instagram.com/adishakti_club/

Реклама

Лаханоризо

Ингредиенты:

1 шт. капуста средняя;

по 2 шт. лук репчатый средний, морковь;

150 г масло оливковое;

1 шт. паприка или красный болгарский перец;

по 1 ч. л. томатная паста, соль;

200 г рис;

половина лимона;

пучок петрушки;

по вкусу – перец красный молотый, кориандр.

Как приготовить: