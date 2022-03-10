Как приготовить морковь по-корейски, которую можно есть через 10 минут

Любые овощи в маринаде можно сделать за считанные минуты, о маринованной свекле мы рассказывали. То же самое касается и моркови.
Нужно сказать, что морковь по-корейски – вообще некорейское блюдо. Она была придумана в 1990-ые местными корейцами. По сути, это был кулинарный маркетинговый ход.
Морковь по-корейски / Фото: Depositphotos
И хорошо, что он был. Морковь по-корейски – отличная закуска и гарнир, может быть более острая или более мягкая по специям.
Морковь можно есть сразу же, для более насыщенного вкуса подержите ее несколько часов в холодильнике.
Рецепт канала Рецепты Bon Appetit рассчитан на один килограмм моркови.
Морковь по-корейски
Морковь по-корейски / Фото: instagram.com/morkov_the_best
Ингредиенты:
- морковь – 1 кг;
- маленькая луковица – 1 шт.;
- чеснок – 1 зуб.;
- соль, красный перец – по 1 ч. л.;
- сахар, молотый кориандр, черный перец – по 0,5 ч. л.;
- несколько капель уксуса.
Еще из моркови можно сделать сочные котлеты, рецепт найдете здесь.
Как приготовить:
- Морковь натереть. Добавить сахар и уксус, перемешать. Измельчить чеснок, смешать с морковью. Добавить красный перец и кориандр.
- Лук тонко нарезать и обжарить на растительном масло до мягкости.
- К луку добавить красный перец, перемешать. Добавить к моркови, снова перемешать.