Как приготовить немецкий яблочный блин, который вкусно есть не только по утрам

Да, в Германии тоже едят блины. Причем особо не заморачиваясь с их приготовлением. Впрочем, с этим делом не заморачиваются не только немцы. Чего стоит "Голландская малышка" из США. Этот блин, большой достаточно, выпекается в духовке в одной чугунной сковороде.

Для немецкого яблочного блина от фудблогера feedtheswimmers нужно два крупных яблока и греческий йогурт.

Немецкий яблочный блин / Фото: instagram.com/feedtheswimmers/

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Немецкий яблочный блин

Ингредиенты:

100 г пшеничной муки;

1 ст. л. сахара;

1/2 ч. л. соли;

2 яйца;

3/4 стакана греческого йогурта (жирного);

1 ч. л. ванильного сахара.

Для яблок:

2 шт. больших яблока;

50 г сахара;

2 ст. л. сливочного масла,

1/4 ч. л. корицы;

1 ч. л. сока лимона.

Как приготовить:

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