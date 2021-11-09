Как приготовить немецкий яблочный блин, который вкусно есть не только по утрам

Да, в Германии тоже едят блины. Причем особо не заморачиваясь с их приготовлением. Впрочем, с этим делом не заморачиваются не только немцы. Чего стоит "Голландская малышка" из США. Этот блин, большой достаточно, выпекается в духовке в одной чугунной сковороде.
Для немецкого яблочного блина от фудблогера feedtheswimmers нужно два крупных яблока и греческий йогурт.
Немецкий яблочный блин / Фото: instagram.com/feedtheswimmers/
Немецкий яблочный блин
Ингредиенты:
- 100 г пшеничной муки;
- 1 ст. л. сахара;
- 1/2 ч. л. соли;
- 2 яйца;
- 3/4 стакана греческого йогурта (жирного);
- 1 ч. л. ванильного сахара.
Для яблок:
- 2 шт. больших яблока;
- 50 г сахара;
- 2 ст. л. сливочного масла,
- 1/4 ч. л. корицы;
- 1 ч. л. сока лимона.
Как приготовить:
- Разогрейте духовку до 200 градусов. Соедините сухие ингредиенты. Добавьте влажные ингредиенты и тщательно перемешайте. Отложите в сторону.
- Два больших яблока очистите от сердцевины и нарежьте ломтиками. Обжарьте яблоки с сахаром и корицей на сливочном масле в чугунной сковороде около 8 минут. Снимите с огня, добавьте сок лимона, перемешайте.
- Вылейте тесто по краям сковороды, а затем на яблоки. Выпекайте примерно 15 минут, пока края не поднимутся, а центр не станет золотистым. Украсьте сахарной пудрой.