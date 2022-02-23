Как приготовить пикадильо, ароматное кубинское блюдо из фарша

Из фарша и картофеля в Аргентине готовят замечательный пирог, на Кубе придумали пикадильо.

Приготовить его очень просто – фарш обжаривается с луком и помидорами, потом добавляются оливки, нарезанные или целыми.

Пикадильо / Фото: instagram.com/safarovadinara

Реклама

Рецептов у пикадильо много, часто к мясу добавляют картофель, фасоль или рис.

Последний лучше приготовить на гарнир.

Рецепт со страницы home_gourmet._.

Реклама

Пикадильо

Пикадильо / Фото: instagram.com/home_gourmet._/

Ингредиенты:

фарш говяжий – 500 г;⠀

оливки зеленые (без косточек) – 90 г;⠀

помидор – 4 шт.;⠀

лук репчатый – 2 шт.;⠀

масло оливковое – 2 ст. л.;⠀

соевый соус – 3 ст. л.;⠀

перец чили – по вкусу;⠀

чеснок (гранулированный) – 2 ч. л.;⠀

лавровый лист – 2 шт.;⠀

вода – 100 мл.⠀

В Греции из фарша и макарон готовят нежную запеканку пастицио. Ее рецепт найдете здесь.

Реклама

Как приготовить: