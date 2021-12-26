Как приготовить шпундру – аутентичное украинское блюдо из мяса и свеклы

Рецепт шпундры обязателен к приготовлению, если считаете себя любителем всего, где есть свекла.

О ней, сочной и наваристой, вспоминал Котляревский в своей "Энеиде". Понятно, что это блюдо существовало задолго до написания поэмы.

Шпундра - рецепт украинского блюда / Фото: instagram.com/oleksandr_horchakov/

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В действительно аутентичном рецепте свинина тушится в свекольном квасе. Если хочется приблизиться, то нужно его приготовить.

Натереть свеклу, добавить сахар, ржаной хлеб. Затем залить водой и подержать несколько дней в теплом месте.

А пока известные фудблогеры и профессионалы предлагают немного упрощенные варианты шпундры.

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Рецепт взят со страницы oleksandr_horchakovучастника Мастер-шефа. Александр, в свою очередь, был вдохновлен Евгением Клопотенко и его знаниями в искусстве приготовления шпундры.

Шпундра

Ингредиенты:

Ребра – 500 г

Свекла – 2-3 шт. небольших

Лук – 1 шт. большой

Сливочное масло – 40 г

Мука пшеничная – 2 ст. л.

Яблочный уксус – 3 ст. л

Горчица – 1 ст. л

Чеснок – 2-3 зуб.

Соль, перец – по вкусу

Как приготовить:

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