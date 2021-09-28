Как приготовить творог дома из молока и кефира

С вареньем или медом, в овощных салатах или в выпечке – творог в нашем рационе был и будет. У каждого есть свой производитель, продукт которого нас, вероятно, устраивает. Но для полной уверенности в качестве и условиях производства существует домашний творог. Приготовить его – это не так сложно, а сам процесс состоит из нескольких этапов. Несколько важных правил и деталей для домашнего творога найдете ниже.

Молоко и его скисание

Молоко быстрее скиснет, если добавить немного кефира или черного хлеба / Фото: instagram.com/bukatik.candy/

Как правильно хранить творог / Фото: instagram.com/yuni_yani_/

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Оно должно быть жирным. Желательно фермерским. Возможно, вы сразу обнаружите на поверхности молока слой сливок. Их нужно убрать чистой ложкой в другую емкость. Примерный расчет выхода творога – это 700 г в среднем из трех литров молока.

Теперь молоко должно скиснуть. Быстрее всего это происходит в теплом месте. Обычно оно начинает скисать уже на следующие сутки. Если нужно ускорить процесс, то в свежее молоко добавляют несколько ложек сметаны или кефира, немного черного хлеба.

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Когда вы увидели, что молоко начинает скисать – появляются пузырьки воздуха, оно расслаивается, нужно снимать сметану. Кстати, сметаны с 3 литров может получиться чуть больше 200 г.

Домашний творог из молока

В процессе приготовления нужно помешивать скисшее молоко лопаткой / Фото: instagram.com/natalia_dolbunova/

После того, как вы сняли сметану, прокисшее молоко нужно вылить в эмалированную кастрюлю и поставить на очень медленный огонь. Первые минуты молоко не стоит трогать, через 5-7 минут нужно взять шумовку или лопатку и начинать аккуратно перемешивать.

Если у вас 3 литра молока, то процесс варки займет больше 40 минут. Нужно обратить внимание на температуру продукта, в среднем она должна быть 50-70 градусов.

Когда вы увидите, что молоко свертывается, будущий творог начинает оседать на дно, а сверху образуется сыворотка сероватого оттенка, нужно выключить огонь и ждать полного остывания.

Затем нужно выслать дуршлаг несколькими слоями марли, вылить содержимое кастрюли и ждать, пока сыворотка стечет. Когда сыворотки не останется, марлевый мешок с творогом можно подвесить над емкостью или раковиной и оставить на 4-5 часов – получится зернистый творог.

Домашний творог из кефира

Чем дольше творог будет стекать, тем он будет суше / Фото: instagram.com/wongwingfung/

Это займет гораздо меньше времени, чем процесс с молоком. Единственное, что готовить такой творог нужно на водяной бане. Как только кастрюля с водой закипит, емкость с кефиром нужно поставить сверху.

Уже после 10-15 минут небыстрого закипания, творог начнет оседать на дно. Теперь нужно выключить огонь и ждать остывания. Затем поместить творог в марлевый мешок и сцедить сыворотку.