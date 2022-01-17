Как приготовить жареные креветки с чесноком и соевым соусом – видеорецепт

Быстро готовятся и абсолютно всегда получаются вкусно – будете подавать вы их отдельно или с пастой, рецептом которой мы делились раньше.

Креветки жарят очищенными, в кляре или панцире, добавляют сливочный соус или медовый.

Креветки на гриле / Фото: Depositphotos

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Но вот проверенный временем рецепт – это когда к морепродуктам добавляются измельченный чеснок, сок лимона и соевый соус.

Жареные креветки с чесноком и соевым соусом

Жареные креветки с чесноком и соевым соусом / Фото: instagram.com/tut_vkusno_i_sytno

Ингредиенты:

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Креветки очищенные – 300-400 г

Паприка – половина ч. л.

Сок лимона – 1 ст. л.

Чеснок измельченные – 2 ч. л.

Соевый соус – 1 ч. л.

Соль, перец, укроп – по вкусу

Если любите морепродукты и находитесь в преддверии дня рождения – здесь найдете отличные и бюджетные рецепты с ними.

Как приготовить:

Разогреть оливковое масло. Слегка обжарить креветки с двух сторон. Добавить, соль, перец, паприку и готовить несколько минут. Выключить огонь, добавить укроп и чеснок. Влить соевый соус и перемешать.

Подробный процесс приготовления креветок с чесноком и соевым соусом смотрите в видео.