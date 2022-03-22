Как сделать сливочное масло – из одного литра сметаны получится 500 граммов продукта

В нынешних условиях делать своими руками домашнюю сметану или сливочное масло – это выход для многих сегодня.
Идеально, если масло будет на основе жирных сливок, но это дороже. Подойдет жирная сметана, ее нужен один литр.
Домашнее сливочное масло / Фото: Pixabay
После того, как она несколько минут будет взбиваться миксером, образуется пахта.
Пахту перелейте в отдельную емкость. Потом ее активно используйте в любой выпечке – от блинов до пирогов.
Автор этого масла Мармеладная Лисица заверяет, что продукт может легко храниться в морозилке месяц-полтора.
Домашнее сливочное масло
Домашнее сливочное масло / Фото: Инстаграм
Ингредиенты:
- 1 л холодной жирной сметаны.
Рецепт домашней лапши, которая пополнит запасы макаронных изделиях, читайте здесь.
Как приготовить:
- Взбивать миксером на средней скорости несколько минут до тех пор, пока сметана не превратится в масляную крошку и начнет отделяться масляная жидкость (пахта).
- Продолжать взбивать, пока не образуется много масляной жидкости. Пахту перелить через сито в емкость, ее можно использовать для выпекания блинов, оладий и т. д.
- Промыть масло от пахты под очень холодной водой до прозрачности воды. Отжать масло руками, чтобы избавиться от лишней жидкости.
- Завернуть масло в пленку и отправить в морозилку.