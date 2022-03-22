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Как сделать сливочное масло – из одного литра сметаны получится 500 граммов продукта

22 марта, 11:10
Чем жирнее будет сметана, тем больше получится масла. Сметану нужно взбивать миксером до образования масляной жидкости, ее можно использовать в выпечке

В нынешних условиях делать своими руками домашнюю сметану или сливочное масло – это выход для многих сегодня.

Идеально, если масло будет на основе жирных сливок, но это дороже. Подойдет жирная сметана, ее нужен один литр.

Домашнее сливочное масло / Фото: Pixabay

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После того, как она несколько минут будет взбиваться миксером, образуется пахта.

Пахту перелейте в отдельную емкость. Потом ее активно используйте в любой выпечке – от блинов до пирогов.

Автор этого масла Мармеладная Лисица заверяет, что продукт может легко храниться в морозилке месяц-полтора.

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Домашнее сливочное масло

Домашнее сливочное масло / Фото: Инстаграм

Ингредиенты:

  • 1 л холодной жирной сметаны.

Рецепт домашней лапши, которая пополнит запасы макаронных изделиях, читайте здесь.

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Как приготовить:

  1. Взбивать миксером на средней скорости несколько минут до тех пор, пока сметана не превратится в масляную крошку и начнет отделяться масляная жидкость (пахта).
  2. Продолжать взбивать, пока не образуется много масляной жидкости. Пахту перелить через сито в емкость, ее можно использовать для выпекания блинов, оладий и т. д.
  3. Промыть масло от пахты под очень холодной водой до прозрачности воды. Отжать масло руками, чтобы избавиться от лишней жидкости.
  4. Завернуть масло в пленку и отправить в морозилку.