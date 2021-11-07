Как сэкономить на слабосоленом лососе – научиться готовить гравлакс

Приблизительно слово "гравлакс" можно перевести, как закопанная рыба. Именно так на территории современной Скандинавии запасались этим продуктом. То есть хорошо обваливали ее в соли, заворачивали во что-нибудь и закапывали.
Сегодня гравлакс обожают в Швеции, потому что нет ничего лучше, чем самостоятельно засоленная или замаринованная любимая рыба.
Гравлакс - рецепт скандинавской закуски из красной рыбы / Фото: instagram.com/muzica.life/
Еще экономия и отсутствие риска для здоровья – вы знаете, что солите хорошую рыбу и знаете, в чем вы это делаете.
Весь процесс рассчитан на 800 грамм лосося, если у вас меньше рыбы, то сокращайте количество других ингредиентов.
Автор рецепта и кулинарный блогер – muzica.life – советует перед подачей на стол очистить рыбу от свекольного маринада, слегка промыть и обсушить салфетками.
Гравлакс – рецепт
Ингредиенты:
- Лосось – 800 г
- Сахар – 200 г
- Морская соль – 160 г
- Свекла – 3 шт.
- Цедра апельсина – 3 ст. л
- Цедра лайма – 1 ст. л
- Свежий базилик – 10 г
- Ликер (лимончелло) или коньяк – 4 ст. л
- Кориандр – 2 ст. л
Как приготовить:
- Рыбу вымыть, обсушить и удалить кости. Смазать лимончелло или коньяком.
- Свеклу натереть, базилик вымыть и измельчить.
- Соединить свеклу, сахар, морскую соль, цедру лайма и апельсина, кориандр и измельченный базилик. Тщательно перемешать. Сок свеклы нужно слить.
- Выложить на подготовленное рыбное филе свекольную массу. Плотно обернуть пищевой пленкой.
- Переложить рыбу в емкость с бортиками и поставить груз. Отправить на 24 часа в холодильник, периодически сливая жидкость.