Как устроить сытный и вкусный ужин – приготовить гречку под шубой

Есть предположение, что многие не догадывались, что рассыпчатую гречку, например, с овощами, можно приготовить не только на плите, а и запечь, причем под шубой из сыра.
Под гречкой будет куриное мясо, можно взять крылышки. Сверху гречки, по желанию, натрите немного твердого сыра и готовьте еще минут пять-семь.
Гречка под шубой / Фото: Ольга Матвей
Рецепт с канала украинского фудблогера Ольга Матвей.
Гречка под шубой
Ингредиенты:
- лук, морковь – по 2 шт.;
- гречка – 350 г;
- сыр – 200 г;
- куриные бедра – 2 шт.;
- соль, перец, паприка – по вкусу;
- вода – 600 мл.
И еще один вариант для обеда или ужина – гречаников – найдете здесь.
Как приготовить:
- Лук нарезать крупно, обжарить до прозрачности. Добавить тертую морковь. Готовить 10-15 минут, помешивая. Выключить огонь и посолить.
- Гречку промыть. Убрать из бедер кости и нарезать небольшим кубиком.
- Форму для запекания выложить зажарку, распределить по дну.
- Отдельно посолить, поперчить и добавить паприку к мясу, перемешать. Выложить на морковь с луком.
- Сверху распределить гречку. Залить горячей или теплой водой. Воду нужно слегка подсолить.
- Разогреть духовку до 180 градусов. Накрыть фольгой и запекать 30-40 минут. За 5 минут до готовности, выложить тертый сыр и готовить без фольги.
Подробней весь процесс приготовления смотрите в видео.