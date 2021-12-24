Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Еда

Как варить глинтвейн дома: лучшие специи к нему и рецепт с сухим вином

Ирина Маслова
24 декабря, 13:39
Речь пойдет о глинтвейне на красном вине. Корица и гвоздика обязательны, ведь это классические специи к напитку. Еще нужны яблоки и апельсин

И да, глинтвейн вполне может быть среди напитков на Новый год, если захочется выйти на улицу и немного прогуляться.

В остальном правила известны всем – сильно дешевое вино покупать в этих целях не стоит, специй нужно класть в умеренных количествах, чтобы не забить вкус вина

Рецепт глинтвейна с сухим вином / Фото: freepik.com

Реклама

Ну и температура – глинтвейн должен быть горячим, но не кипяченым.

Специи для глинтвейна

  • Корица и гвоздика – классические пряности для глинтвейна.
  • Анис и бадьян придадут напитку восточную нотку и нежный лакричный аромат.
  • Имбирь обладает согревающим действием, поэтому в зимнее время он уместен.
  • Перец (черный, душистый, ямайский) придаст остроту, но не стоит перебарщивать с количеством.
  • Лавровый лист кладут незадолго до конца приготовления напитка.
  • Кардамон имеет лимонно-эвкалиптовый привкус.
  • Классический глинтвейн заиграет по-новому, если добавить в него немного кориандра.
  • Немного шафрана на кончике ножа украсят не только вкус глинтвейна, но и улучшат его цвет.
  • Щепотка мускатного ореха подчеркнет аромат других специй.

Читайте также:

Глинтвейн: классический рецепт

Реклама

Рецепт глинтвейна с сухим вином / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 1 бутылка красного сухого вина (750 мл);
  • 12 бутонов гвоздики;
  • 2-3 ст. л. меда;
  • 1/2 шт. красного сочного яблока;
  • 1/2 шт. апельсина;
  • 1-2 палочки корицы;
  • 5 горошин ямайского (душистого) перца.

Как приготовить:

Реклама
  1. Яблоко и апельсин нарезать дольками, положить в кастрюлю.
  2. Влить вино, добавить мед и пряности, размешать.
  3. Прогревать на слабом огне до температуры 80 градусов.
  4. Разлить по высоким бокалам и немедленно подать.