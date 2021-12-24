Как варить глинтвейн дома: лучшие специи к нему и рецепт с сухим вином

И да, глинтвейн вполне может быть среди напитков на Новый год, если захочется выйти на улицу и немного прогуляться.

В остальном правила известны всем – сильно дешевое вино покупать в этих целях не стоит, специй нужно класть в умеренных количествах, чтобы не забить вкус вина

Рецепт глинтвейна с сухим вином / Фото: freepik.com

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Ну и температура – глинтвейн должен быть горячим, но не кипяченым.

Специи для глинтвейна

Корица и гвоздика – классические пряности для глинтвейна.

Анис и бадьян придадут напитку восточную нотку и нежный лакричный аромат.

Имбирь обладает согревающим действием, поэтому в зимнее время он уместен.

Перец (черный, душистый, ямайский) придаст остроту, но не стоит перебарщивать с количеством.

Лавровый лист кладут незадолго до конца приготовления напитка.

Кардамон имеет лимонно-эвкалиптовый привкус.

Классический глинтвейн заиграет по-новому, если добавить в него немного кориандра.

Немного шафрана на кончике ножа украсят не только вкус глинтвейна, но и улучшат его цвет.

Щепотка мускатного ореха подчеркнет аромат других специй.

Глинтвейн: классический рецепт

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Рецепт глинтвейна с сухим вином / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

1 бутылка красного сухого вина (750 мл);

12 бутонов гвоздики;

2-3 ст. л. меда;

1/2 шт. красного сочного яблока;

1/2 шт. апельсина;

1-2 палочки корицы;

5 горошин ямайского (душистого) перца.

Как приготовить:

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