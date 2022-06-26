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Как вкусно использовать черную смородину – приготовить напиток кордиал (фото)

Ирина Маслова
26 июня, 11:31
Получится даже не напиток, а ягодный сироп. Потом его можно разбавлять водой, добавлять в лимонад или пить со льдом

Лето – сезон самых разных и очень неожиданных для многих домашних напитков. Возможно, для многих станет сюрпризом, что из бузины можно сделать шампанское.

Кордиал – это английский напиток, готовится из любых ягод и фруктов. Интересно, что сначала он был алкогольным. И вот уже больше ста лет его готовят без алкоголя.

Напиток кордиал из черной смородины

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По консистенции он, как густой сироп. Разбавлять его можно газировкой, использовать как топпинг для мороженого и десертов.

На сайте www.lordbyronskitchen.com советуют попробовать заморозить кордиал. Разлейте его в формочки для льда, потом переложите в пакет и храните в морозильнике.

Кордиал из черной смородины

Кордиал из черной смородины / Фото: kitchen.727go.com

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Ингредиенты:

  • черная смородина – 300 г;
  • сахар – 160 г;
  • холодная вода – 325 мл;
  • ванильный сахар – пакетик.

Как приготовить:

  1. Смородину вымыть, обсушить.
  2. Переложить в кастрюлю, добавить ванильный сахар. Засыпать сверху сахаром и добавить воду. Довести до кипения на умеренном огне. В процессе приготовления размять ягоды деревянной ложкой.
  3. Варить на медленном огне, периодически помешивая, до растворения сахара. Полностью остудить.
  4. Полученную массу дважды процедить через мелкое сито.
  5. Готовый кордиал из черной смородины перелить в стеклянную бутылку или банку с крышкой. В таком виде кордиал можно хранить в холодильнике в течение месяца.

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