Как выбрать и засолить вкусное сало в правильных специях

Уже давно доказано, что сало в умеренных количествах не навредит. И, вероятно, мало есть холодильников в нашей стране, где бы не лежало сало, засоленное собственными руками.

Вкусное соленое сало начинается с его покупки. Советуют не покупать сало с желтоватыми прожилками и толще 5 сантиметров. Это говорит о том, что животное было старым. А вот идеально, когда сало имеет толщину в 3-4 сантиметра.

Как правильно засолить сало / Фото: instagram.com/family_secrets.recipes/

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Правила засола продукта, ошибки, которые допускаются в этом процессе, и рецепт с жидким рассолом от family_secrets.recipes – ниже.

Как внешне оценить качество сала

Лучшее сало для засола должно быть не толще 4 сантиметров / Фото: Сегодня

Запах. Свежее сало не должно быть с неприятным запахом, то есть таким, который обычно бывает у хряков. Лучше, когда сало будет без запаха или немного пахнуть молоком.

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Толщина. Чем толще сало, тем старее было животное. Толстое сало будет жестким и тяжело жеваться. Лучше, если сало будет тоньше 4 сантиметров.

Цвет шкурки. Она должна быть без щетины и светлой, даже если она опалена при разделке. Проверить это можно, когда немного соскребете ногтем по шкурке.

Плотность. Попросите продавца сделать надрез на сале, если сделать это легко и нож быстро вошел, сало хорошее. Самое лучшее сало, срезанное с ребер.

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Как правильно солить сало

Засоленное сало нужно подержать при комнатной температуре 1-2 дня / Фото: instagram.com/tatianazabol

Когда продукт попал домой, его нужно обязательно промыть и обсушить салфетками.

Затем соль. Ею нужно обильно засыпать сало, соль нужна и на дне емкости, где оно будет солиться. Эксперты утверждают, что сало возьмет ровно столько соли, сколько ему нужно.

Но чем дольше оно будет засаливаться, тем больше риска пересола.

Что касается времени засола, то в среднем это неделя. Если сало с мясной прослойкой, то нужно больше времени. Советуют также, после засола, подержать продукт пару дней при комнатной температуре.

Затем можно убрать в холодильник или на длительное хранение в морозилку. Только завернуть его лучше в ткань или плотную бумагу.

Обращайте внимание на цвет засоленного сала, он не должен быть плотно белым, а слегка прозрачным.

Сало в рассоле

Ингредиенты на 1 литр рассола:

Сало – 800 г

Чеснок – 6-7 зуб.

Лавровый лист – 4 шт.

Соль – 150 г

Вода – 1 л

Гвоздика – 4-5 шт.

Кориандр – 1 ч. л.

Смесь перцев – 2 ч. л.

Как приготовить: