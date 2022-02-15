Картофельные ромбики швильпикай – рецепт популярного литовского блюда

Как бы мы не готовили картофель – запекали, варили или жарили – это всегда получится вкусно. Если это пюре, то в Нидерландах, к слову, готовят его оранжевым, все из-за моркови.
В Литве, стране картофельной, готовят швильпикай. То есть картофель в мундире превращается в пюре и запекается.
Швильпикай с грибным соусом / Фото: instagram.com/skanusgyvenimas
Когда из него образуются ромбики, их можно еще и обжарить.
Подаются с грибным соусом или с соусом на основе творога и бекона.
Рецепт со страницы strelmari_na.
Швильпикай с грибным соусом
Швильпикай с грибным соусом / Фото: instagram.com/skanusgyvenimas
Ингредиенты:
- картофель – 1 кг;
- мука – 180 г;
- яйцо;
- сода пищевая – 1 ч. л.(без горки);
- соль, перец, зелень – по вкусу.
Для соуса:
- шампиньоны – 250 г;
- сливки 10% – 200 мл
- масло сливочное для жарки – 70 г;
- соль, перец, мускатный орех – по вкусу.
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Как приготовить:
- Картофель отварить в мундире. Очистить, натереть на терке. Добавить яйцо, соль, перец по вкусу, перемешать.
- В муку добавить соду, хорошо перемешать. Частями добавить муку в картофель и вымесить картофельное тесто. Тесто должно быть мягким, но не прилипать к рукам.
- Собрать тесто в шар и убрать в холодильник на 30 минут.
- На противне, застеленном бумагой для выпечки, раскатать тесто в пласт толщиной примерно 1 см.
- Запекать при 200 градусах 20-25 минут. Острым ножом нарезать тесто на ромбы.
- Для соуса грибы нарезать мелким пластинками. Обжарить на сливочном масле, добавить соль и перец. Готовить до выпаривания жидкости и до зарумянивания грибов.
- Добавить сливки, готовить несколько минут, в конце добавить тертый сыр.
- Подавать швильпикай с соусом.