Картофельные ромбики швильпикай – рецепт популярного литовского блюда

Как бы мы не готовили картофель – запекали, варили или жарили – это всегда получится вкусно. Если это пюре, то в Нидерландах, к слову, готовят его оранжевым, все из-за моркови.

В Литве, стране картофельной, готовят швильпикай. То есть картофель в мундире превращается в пюре и запекается.

Швильпикай с грибным соусом / Фото: instagram.com/skanusgyvenimas

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Когда из него образуются ромбики, их можно еще и обжарить.

Подаются с грибным соусом или с соусом на основе творога и бекона.

Рецепт со страницы strelmari_na.

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Швильпикай с грибным соусом

Швильпикай с грибным соусом / Фото: instagram.com/skanusgyvenimas

Ингредиенты:

картофель – 1 кг;

мука – 180 г;

яйцо;

сода пищевая – 1 ч. л.(без горки);

соль, перец, зелень – по вкусу.

Для соуса:

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шампиньоны – 250 г;

сливки 10% – 200 мл

масло сливочное для жарки – 70 г;

соль, перец, мускатный орех – по вкусу.

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Как приготовить: