Картофельный пирог на сковороде из двух ингредиентов – идеально для завтрака

Это тот случай, когда можно вкусно и быстро утилизировать отварной картофель, который не был съеден накануне.

Авторы рецепта обещают, что пирога из этого количества ингредиентов хватит на 6-8 порций. И даже если он останется после того, как вы его подогреете, вкус нисколько не ухудшится. Подавайте пирог со сметаной или греческим йогуртом с зеленью.

Картофельный пирог / Фото: www.bonappetit.com

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Картофельный пирог

Ингредиенты:

12 шт. картофеля;

70 г пармезана или другого тертого сыра;

соль, перец, специи;

оливковое масло.

Как приготовить: