Классический рецепт коктейля "Маргарита", самого женского среди всех

Слегка тягучая с насыщенным цитрусовым ароматом и привкусом и пьянящая безусловно. Сверхоригинальности, как в другом безалкогольном напитке на основе кофе и банана, особо ждать не стоит.
В "Маргарите" проверенные временем и выверенные специалистам пропорции текилы, куантро и свежевыжатого сока лайма.
Коктейль "Маргарита" / Фото: Depositphotos
Главные требования идеальной "Маргариты" – текила высокого качества и свежевыжатый сок лайма. Если ваша текила очень резкая, поменяйте пропорции в пользу ликера и сока – так советуют на сайте www.seriouseats.com.
Классический рецепт коктейля "Маргарита"
Классический рецепт коктейля "Маргарита"
Ингредиенты:
- 1 долька лайма плюс 2 дольки для украшения;
- 1 ст. л. крупной соли для ободков бокала;
- 120 мл текилы;
- 60 мл ликера куантро;
- 45 мл свежевыжатого сока из 2 лаймов.
Как приготовить:
- Поместить дольку лайма на внешний край двух бокалов и обмакнуть края в соль.
- В шейкере смешать текилу, Куантро и сок лайма. Добавить лед и встряхивать до полного охлаждения.
- Процедить в бокалы, при желании подавать со свежим льдом.
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