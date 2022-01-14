Классический итальянский рецепт лазаньи с болоньезе и соусом бешамель (видео)

В итальянской кухне гармонично соседствуют разные по сложности позиции: и быстрый сытный деревенский пирог, и лазанья, которая требует некоторых усилий.

Интересно, что первый ее рецепт был зафиксирован еще в 14-ом веке и состоял из отваренного теста, а между его слоями клались соль, мускатный орех и шафран.

Классическая лазанья / Фото: freepik.com

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Со временем лазанья становилась все лучше и все краше – теперь ее не представить без болоньезе и соуса бешамель.

Интересно, к болоньезе многие итальянцы кладут немного корня или стебля сельдерея.

Среди ингредиентов в этом рецепте есть свежие помидоры, а также томаты в собственном соку или томатный соус.

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Лазанья – самый настоящий рецепт

Лазанья – рецепт / Фото: instagram.com/bwashbu/

Ингредиенты:

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Лазанья (сухая паста) – 1 пачка

Моцарелла – 300 г

Петрушка – 5 г

Соус болоньезе:

Мясной фарш – 600 г

Помидоры – 2 шт.

Томаты в собственном соку – 300 г

Лук – 40 г

Чеснок – 2 зуб.

Соль, перец – по вкусу

Соус бешамель:

Молоко – 500 г

Масло сливочное, мука – по 1 ст. л.

Соль, мускатный орех – по вкусу

Поклонникам итальянской кухни стоит попробовать приготовить жемчужину макаронного искусства – нежную пасту Папы Римского.

Как приготовить:

Для болоньезе мелко нарубить лук и чеснок. На хорошо разогретом оливковом масле слегка обжарить лук и чеснок. Добавить фарш и обжарить 3-4 минуты. Нарезать помидоры и добавить к фаршу. Тщательно перемешать, слегка обжарить и добавить соль и перец. Чтобы убрать кислоту из томатов, убрать огонь до медленного и готовить 30-40 минут. Для соуса бешамель молоко довести до кипения. Отставить. Растопить сливочное масло и добавить муку, слегка обжарить. Готовить, пока не появится запах ореха и цвет топленого молока. Добавить молоко, тщательно перемешивая венчиком. Добавить соль и мускатный орех. Готовить 5 минут, снять с огня. По желанию процедить бешамель через сито. Натереть моцареллу. Дно формы смазать соусом бешамель. Выложить лазанью, смазать соусом, затем – болоньезе и слой сыра. И так далее. Последний слой – бешамель и моцарелла. Разогреть духовку до 200 градусов и запекать 7 минут. Снизить температуру до 150 градусов и запекать еще 35 минут. Перед подачей лазанья должна остыть в течение 15-20 минут.

Все детали процесса приготовления лазаньи по классическому рецепту смотрите в видео.