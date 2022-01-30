Кобете, которым когда-то кормили воинов, – как приготовить крымскотатарский пирог

Если на столе есть пирог, можно смело считать – семья голодной не останется. Об одном таком, деревенском итальянском, мы уже рассказывали.
Кобете или кубете – крымскотатарский пирог, название которого переводится как много мяса.
Кобете - крымскотатарский пирог с мясной начинкой / Фото: instagram.com/mom_cook_kati/
Очень давно его рубили специальными длинными ножами, это была баранина или говядина.
Говорят, что когда-то кобете готовили для воинов, чтобы накормить и вернуть им силы.
Можно использовать и слоеное тесто, и даже фарш, но это не будет кобете.
Начинка, кроме мяса у нас еще и картофель, не обжаривается. Все запекается вместе.
В верхушке пирога рекомендуем сделать отверстие, чтобы кобете точно приготовился.
Мы немного переиначили рецепт фублогера nogay_qizi. Вместо фарша, как она предлагает, рекомендуем все же взять говядину или баранину и мелко их нарезать.
Сам рецепт и способ приготовления оставили оригинальным.
Кобете – крымскотатарский пирог с мясной начинкой
Ингредиенты:
- 6 стаканов муки;
- 450 г маргарина;
- 500-800 мл молока или кефира;
- соль, кунжут – по вкусу;
- яйцо для смазывания;
- 1/4 ч. л. соды.
Для начинки:
- 1 кг фарша;
- 600 г лука;
- 200 г картофеля;
- соль, перец, зира.
Здесь найдете рецепт вкусного пирога, для которого нужны брюшки лосося.
Как приготовить:⠀
- Маргарин натереть и добавить в муку. Добавить соль и соду. Перемешать, добавляя частями молоко. Отправить тесто в холодильник на два часа.
- Лук и картофель мелко нарезать, добавить к фаршу. Добавить соль и перец. Зиру перетереть в ладошках и положить к фаршу. Тщательно перемешать.
- Тесто поделить на три части. Одну часть теста отрезать, это будет верх пирога. Остальное раскатать до толщины 1,5-2 см и выложить на застеленный противень. На тесто выложить начинку.
- Тесто для верхнего слоя раскатать как можно тоньше. Накрыть пирог.
- Смазать желтком и посыпать кунжутом. Выпекать при 200 градусах около 40 минут.