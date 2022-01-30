Кобете, которым когда-то кормили воинов, – как приготовить крымскотатарский пирог

Если на столе есть пирог, можно смело считать – семья голодной не останется. Об одном таком, деревенском итальянском, мы уже рассказывали.

Кобете или кубете – крымскотатарский пирог, название которого переводится как много мяса.

Кобете - крымскотатарский пирог с мясной начинкой / Фото: instagram.com/mom_cook_kati/

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Очень давно его рубили специальными длинными ножами, это была баранина или говядина.

Говорят, что когда-то кобете готовили для воинов, чтобы накормить и вернуть им силы.

Можно использовать и слоеное тесто, и даже фарш, но это не будет кобете.

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Начинка, кроме мяса у нас еще и картофель, не обжаривается. Все запекается вместе.

В верхушке пирога рекомендуем сделать отверстие, чтобы кобете точно приготовился.

Мы немного переиначили рецепт фублогера nogay_qizi. Вместо фарша, как она предлагает, рекомендуем все же взять говядину или баранину и мелко их нарезать.

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Сам рецепт и способ приготовления оставили оригинальным.

Кобете – крымскотатарский пирог с мясной начинкой

Кобете – крымскотатарский пирог с мясной начинкой / Фото: instagram.com/love_e_a_t_/

Ингредиенты:

6 стаканов муки;

450 г маргарина;

500-800 мл молока или кефира;

соль, кунжут – по вкусу;

яйцо для смазывания;

1/4 ч. л. соды.

Для начинки:

1 кг фарша;

600 г лука;

200 г картофеля;

соль, перец, зира.

Здесь найдете рецепт вкусного пирога, для которого нужны брюшки лосося.

Как приготовить:⠀