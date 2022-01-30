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Кобете, которым когда-то кормили воинов, – как приготовить крымскотатарский пирог

Ирина Маслова
30 января, 15:42
Тесто нужно будет замесить, а для начинки мелко нарезать мясо, желательно, говядину. Сама начинка предварительно не обжаривается, все запекается вместе

Если на столе есть пирог, можно смело считать – семья голодной не останется. Об одном таком, деревенском итальянском, мы уже рассказывали.

Кобете или кубете – крымскотатарский пирог, название которого переводится как много мяса.

Кобете - крымскотатарский пирог с мясной начинкой / Фото: instagram.com/mom_cook_kati/

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Очень давно его рубили специальными длинными ножами, это была баранина или говядина.

Говорят, что когда-то кобете готовили для воинов, чтобы накормить и вернуть им силы.

Можно использовать и слоеное тесто, и даже фарш, но это не будет кобете.

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Начинка, кроме мяса у нас еще и картофель, не обжаривается. Все запекается вместе.

В верхушке пирога рекомендуем сделать отверстие, чтобы кобете точно приготовился.

Мы немного переиначили рецепт фублогера nogay_qizi. Вместо фарша, как она предлагает, рекомендуем все же взять говядину или баранину и мелко их нарезать.

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Сам рецепт и способ приготовления оставили оригинальным.

Кобете – крымскотатарский пирог с мясной начинкой

Кобете – крымскотатарский пирог с мясной начинкой / Фото: instagram.com/love_e_a_t_/

Ингредиенты:

  • 6 стаканов муки;
  • 450 г маргарина;
  • 500-800 мл молока или кефира;
  • соль, кунжут – по вкусу;
  • яйцо для смазывания;
  • 1/4 ч. л. соды.

Для начинки:

  • 1 кг фарша;
  • 600 г лука;
  • 200 г картофеля;
  • соль, перец, зира.

Здесь найдете рецепт вкусного пирога, для которого нужны брюшки лосося.

Как приготовить:⠀

  1. Маргарин натереть и добавить в муку. Добавить соль и соду. Перемешать, добавляя частями молоко. Отправить тесто в холодильник на два часа.
  2. Лук и картофель мелко нарезать, добавить к фаршу. Добавить соль и перец. Зиру перетереть в ладошках и положить к фаршу. Тщательно перемешать.
  3. Тесто поделить на три части. Одну часть теста отрезать, это будет верх пирога. Остальное раскатать до толщины 1,5-2 см и выложить на застеленный противень. На тесто выложить начинку.
  4. Тесто для верхнего слоя раскатать как можно тоньше. Накрыть пирог.
  5. Смазать желтком и посыпать кунжутом. Выпекать при 200 градусах около 40 минут.