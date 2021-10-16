Кофейное желе как альтернатива эсперссо – почему его любят японцы и как его приготовить дома

Мы знаем, что в кофе можно добавить много чего, и это не ухудшит, а подчеркнет его вкус. А вот то, что эспрессо можно превратить в желе и не для того, чтобы съесть как десерт, а чтобы выпить кофе, только в другой интерпретации, известно немногим. В Японии это дело любят. Там даже продают его в магазинах.

Кофейное желе как альтернатива кофе

Есть сведения, что поваренные книги Англии описывали рецепт желе еще в начале 19-го века. Тогда предлагалось смешивать кофе с желе на основе говяжьего бульона.

Кофейное желе / Фото: instagram.com/j_jjining/

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Когда желатин появился в продаже, стали предлагать растворять его в кофе. Уверяли: так желудок и организм в целом не получает вредный удар от кофеина.

Через несколько десятков лет кофейное желе стали продавать, но большого успеха среди потребителей не было. Тем не менее в Англии есть заведения, где можно это попробовать сейчас.

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Японская жизнь кофейного желе

Она была и есть, причем довольно успешная. В 20-ых годах прошлого века там запустили желе в продажу, и оно не выходит из моды до сих пор. Просто японцы обожают все европейское, а пить или есть кофейное желе постоянно уже вошло в привычку.

Всемирные сети кофеен адаптируют свои напитки под любимое местными жителями кофейное желе. Его могут подать просто так, а могут нарезать кубиками и залить молоком.

Кофейное желе – рецепт

Кофейное желе / Фото: instagram.com/miporin_3sis/

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Ингредиенты (одна порция):

Крепкий кофе – 100 мл

Сахар, желатин – по 1 ч. л.

Сливки, шоколад, молоко – для подачи

Как приготовить: