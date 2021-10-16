Кофейное желе как альтернатива эсперссо – почему его любят японцы и как его приготовить дома

Мы знаем, что в кофе можно добавить много чего, и это не ухудшит, а подчеркнет его вкус. А вот то, что эспрессо можно превратить в желе и не для того, чтобы съесть как десерт, а чтобы выпить кофе, только в другой интерпретации, известно немногим. В Японии это дело любят. Там даже продают его в магазинах.
Кофейное желе как альтернатива кофе
Есть сведения, что поваренные книги Англии описывали рецепт желе еще в начале 19-го века. Тогда предлагалось смешивать кофе с желе на основе говяжьего бульона.
Кофейное желе / Фото: instagram.com/j_jjining/
Когда желатин появился в продаже, стали предлагать растворять его в кофе. Уверяли: так желудок и организм в целом не получает вредный удар от кофеина.
Через несколько десятков лет кофейное желе стали продавать, но большого успеха среди потребителей не было. Тем не менее в Англии есть заведения, где можно это попробовать сейчас.
Японская жизнь кофейного желе
Она была и есть, причем довольно успешная. В 20-ых годах прошлого века там запустили желе в продажу, и оно не выходит из моды до сих пор. Просто японцы обожают все европейское, а пить или есть кофейное желе постоянно уже вошло в привычку.
Всемирные сети кофеен адаптируют свои напитки под любимое местными жителями кофейное желе. Его могут подать просто так, а могут нарезать кубиками и залить молоком.
Кофейное желе – рецепт
Ингредиенты (одна порция):
- Крепкий кофе – 100 мл
- Сахар, желатин – по 1 ч. л.
- Сливки, шоколад, молоко – для подачи
Как приготовить:
- Сварить кофе с сахаром и вылить в сотейник.
- Желатин растворить в воде, согласно с инструкцией на упаковке, и вылить в кофе.
- Готовить на очень медленном огне до растворения желатина. Дать остыть.
- Вылить в формочки и отправить в холодильник на 40-60 минут.
- Подавать со сливками, молоком или шоколадом.
Читайте также: