Конфеты "Планета" – как их делали советские хозяйки и почему они были вкуснее магазинных

Мастерству наших мам в плане воспроизведения сладостей, которые предлагались в магазинах, можно позавидовать.
Нет возможности купить дорогие трюфели – их можно сделать дома. Правда, в виде печенья, но с обильной посыпкой из какао.
Конфеты "Планета" / Фото: instagram.com/alexiaageeva/
Хочется угостить конфетами "Планета" – это еще проще. Никакого теста замешивать не нужно, а просто соединить ингредиенты. Их, кстати, подбирали интуитивно.
И эта интуитивность выливалась в очень вкусный домашний десерт. Для "Планет" использовалась детская молочная смесь. Некоторые помнят, что ели ее просто так, ложками.
Смесь смешивали со сгущенкой, сливочным маслом, а не маргарином, как часто было с покупными конфетами, и украшали щедро какао или вафельной крошкой.
Рецепт взят со страницы alexiaageeva.
Конфета "Планета"
Ингредиенты:
- 125 г сгущенного молока;
- 4 ч. л. какао;
- 160 г сливочного масла;
- 300 г сухого молока или детской молочной смеси;
- вафли или миндальная мука – для украшения.
Как приготовить:
- Сливочное масло слегка растопить и тщательно смешать с сухим молоком и какао. Сформировать шарики.
- Вафли измельчить и обвалять в крошке конфеты. Держать в холодильнике до подачи.