Конфеты "Планета" – как их делали советские хозяйки и почему они были вкуснее магазинных

Мастерству наших мам в плане воспроизведения сладостей, которые предлагались в магазинах, можно позавидовать.

Нет возможности купить дорогие трюфели – их можно сделать дома. Правда, в виде печенья, но с обильной посыпкой из какао.

Конфеты "Планета" / Фото: instagram.com/alexiaageeva/

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Хочется угостить конфетами "Планета" – это еще проще. Никакого теста замешивать не нужно, а просто соединить ингредиенты. Их, кстати, подбирали интуитивно.

И эта интуитивность выливалась в очень вкусный домашний десерт. Для "Планет" использовалась детская молочная смесь. Некоторые помнят, что ели ее просто так, ложками.

Смесь смешивали со сгущенкой, сливочным маслом, а не маргарином, как часто было с покупными конфетами, и украшали щедро какао или вафельной крошкой.

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Рецепт взят со страницы alexiaageeva.

Конфета "Планета"

Ингредиенты:

125 г сгущенного молока;

4 ч. л. какао;

160 г сливочного масла;

300 г сухого молока или детской молочной смеси;

вафли или миндальная мука – для украшения.

Как приготовить:

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