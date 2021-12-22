Конвертики с творогом: рецепт выпечки, где мало теста и много начинки

Выпечки с творогом было достаточно во все времена. Пожалуй, самые распространенные – это сочники. Их можно было купить в магазинах, кафетериях и столовых.

Часто их готовили дома, конечно, не жалея творога. Эти конвертики – улучшенный вариант тех же сочников. В том смысле, что теста в них меньше, а вот сочной сливочно-творожной начинки много.

Конвертики с творожно-сливочной начинкой / Фото: instagram.com/oksana_sb_insta/

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Автор рецепта oksana_sb_insta не дает конкретного времени на выпекание, все зависит от духовки. Важно не пересушить конвертики.

Конвертики с творожно-сливочной начинкой

Ингредиенты:

Мука – 240 г

Сахарная пудра или мелкий сахар – 50 г

Сливочное масло (мягкое) – 100 г

Яйца – 1 шт.

Сметана – 70 г

Соль – щепотка

Ванилин

Разрыхлитель – 1 ч. л.

Для начинки:

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Творог – 200 г

Сахар – 50 г

Сливочный сыр – 100 г

Яйцо – 1 шт.

Ванилин

Кукурузный крахмал – 25 г

Как приготовить: