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Конвертики с творогом: рецепт выпечки, где мало теста и много начинки

Ирина Маслова
22 декабря, 10:21
Кроме творога, автор рецепта предлагает взять в начинку сливочный сыр и ванилин по вкусу. Тесто замешивается на сметане, отчего становится мягким и не рассыпается

Выпечки с творогом было достаточно во все времена. Пожалуй, самые распространенные – это сочники. Их можно было купить в магазинах, кафетериях и столовых.

Часто их готовили дома, конечно, не жалея творога. Эти конвертики – улучшенный вариант тех же сочников. В том смысле, что теста в них меньше, а вот сочной сливочно-творожной начинки много.

Конвертики с творожно-сливочной начинкой / Фото: instagram.com/oksana_sb_insta/

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Автор рецепта oksana_sb_insta не дает конкретного времени на выпекание, все зависит от духовки. Важно не пересушить конвертики.

Конвертики с творожно-сливочной начинкой

Ингредиенты:

  • Мука – 240 г
  • Сахарная пудра или мелкий сахар – 50 г
  • Сливочное масло (мягкое) – 100 г
  • Яйца – 1 шт.
  • Сметана – 70 г
  • Соль – щепотка
  • Ванилин
  • Разрыхлитель – 1 ч. л.

Для начинки:

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  • Творог – 200 г
  • Сахар – 50 г
  • Сливочный сыр – 100 г
  • Яйцо – 1 шт.
  • Ванилин
  • Кукурузный крахмал – 25 г

Как приготовить:

  1. Венчиком взбить мягкое масло с сахаром, добавить яйцо, соль и ваниль. Всыпать просеянную муку с разрыхлителем и быстро замесить мягкое тесто.
  2. Разделить тесто на 2 части, обернуть пищевой пленкой и положить в морозилку.
  3. Все ингредиенты для начинки положить в миску и пробить блендером.
  4. Стол и скалку присыпать мукой, положить первую часть теста и раскатать в квадрат примерно 20 на 20 см. Разрезать его на 4 части.
  5. В каждый квадрат положить 1 ст. л. начинки и соединить противоположные края, сформировав конверт.
  6. Подготовить противень и выложить на него конвертики, можно смазать их желтком с молоком.
  7. Выпекать при температуре 190-200 градусов 20-25 минут до румяности.