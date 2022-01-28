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Коврижка с хурмой и финиками – рецепт ароматной выпечки, которая удивит своим ароматом

Ирина Маслова
28 января, 08:10
И сделает это благодаря мускатному ореху и гвоздике. Коврижка или мягкое печенье получается сочным, что обеспечит присутствие пюре из хурмы

Выпечка с хурмой – актуальная зимняя выпечка, это могут быть и торты, и тарты, и многое тому подобное.

Эта коврижка или мягкое печенье получится темным, все дело в измельченных в блендере или ножом финиках. Их, кстати, нужно замочить в горячей воде.

Коврижка с хурмой и финиками / Фото: instagram.com/goldgiaro

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Украсит печенье глазурь, она же его и пропитает. Сделать ее нужно из сока лимона и сахарной пудры.

В рецепте от фудблогера aleksa_zhovnirпюре из хурмы. Нужно очистить фрукты и измельчить до этого состояния.

Коврижка с хурмой, финиками и пряностями⠀

Коврижка с хурмой, финиками и пряностями⠀ / Фото: instagram.com/aleksa_zhovnir/

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Ингредиенты:⠀

  • 2 стакана муки;⠀
  • по 1 ч. л. корицы, соды и соли;
  • по 0,5 ч. л. мускатного ореха, гвоздики;
  • 1 стакан пюре хурмы;⠀
  • 200 г фиников; ⠀
  • по 0,5 стакана растительного масла и сахара; ⠀
  • 3 ст. л. лимонного сока;⠀
  • 1 яйцо;⠀
  • 150 г сахарной пудры.⠀

Здесь найдете рецепт сочных сырников с хурмой к завтраку.

Как приготовить:

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  1. Муку просеять со специями. Смешать сахар, яйцо, масло и мелко нарезанные финики.
  2. Пюре хурмы смешать с 1,5 ч. л. лимонного сока с содой. Стараться, чтобы смесь не превратилась в желе.
  3. К сухой смеси добавить обе жидкие и размешать до однородности. Вылить в застеленную пергаментом форму, выпекать 25 минут при 180 градусах.
  4. Смешать сахарную пудру с 2-3 ст. л. лимонного сока. Глазурью намазать на горячую коврижку. Когда остынет, разрезать на порционные кусочки.