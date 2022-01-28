Коврижка с хурмой и финиками – рецепт ароматной выпечки, которая удивит своим ароматом

Выпечка с хурмой – актуальная зимняя выпечка, это могут быть и торты, и тарты, и многое тому подобное.
Эта коврижка или мягкое печенье получится темным, все дело в измельченных в блендере или ножом финиках. Их, кстати, нужно замочить в горячей воде.
Коврижка с хурмой и финиками / Фото: instagram.com/goldgiaro
Украсит печенье глазурь, она же его и пропитает. Сделать ее нужно из сока лимона и сахарной пудры.
В рецепте от фудблогера aleksa_zhovnirпюре из хурмы. Нужно очистить фрукты и измельчить до этого состояния.
Коврижка с хурмой, финиками и пряностями⠀
Коврижка с хурмой, финиками и пряностями⠀ / Фото: instagram.com/aleksa_zhovnir/
Ингредиенты:⠀
- 2 стакана муки;⠀
- по 1 ч. л. корицы, соды и соли;
- по 0,5 ч. л. мускатного ореха, гвоздики;
- 1 стакан пюре хурмы;⠀
- 200 г фиников; ⠀
- по 0,5 стакана растительного масла и сахара; ⠀
- 3 ст. л. лимонного сока;⠀
- 1 яйцо;⠀
- 150 г сахарной пудры.⠀
Здесь найдете рецепт сочных сырников с хурмой к завтраку.
Как приготовить:
- Муку просеять со специями. Смешать сахар, яйцо, масло и мелко нарезанные финики.
- Пюре хурмы смешать с 1,5 ч. л. лимонного сока с содой. Стараться, чтобы смесь не превратилась в желе.
- К сухой смеси добавить обе жидкие и размешать до однородности. Вылить в застеленную пергаментом форму, выпекать 25 минут при 180 градусах.
- Смешать сахарную пудру с 2-3 ст. л. лимонного сока. Глазурью намазать на горячую коврижку. Когда остынет, разрезать на порционные кусочки.