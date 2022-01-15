Краковский сырник с нежной песочной сеточкой – он запомнится надолго

Сырники любят не только у нас, они практически повсеместны. Иногда их рецептура не может не удивлять. Это, прежде всего, касается сырников по-скандинавски, куда добавляется немного картофеля.

Краковский – красивый. И даже больше – он торжественный. В нем очень много практически воздушной начинки, которая красиво размещается на тонкой основе из песочного теста.

Краковский сырник / Фото: instagram.com/vinegretteblog/

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Да, повозиться с ним придется, но результат стараний будет оправдан сполна.

Рецепт взят со страницы iuliaveselova4.

Краковский сырник

Ингредиенты:

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Творог – 1 кг

Яйцо – 1 шт.

Яичные белки и желтки – по 8 шт.

Сливочное масло – 225 г

Сахарная пудра – 375 г

Ванилин – 2 г

Крахмал – 3 ст. л.

Изюм – 100 г

Пшеничная мука – 250 г

Соль – щепотка

Ранее мы рассказывали о сырнике-пироге и его рецепте, когда нужно сократить время на приготовление.

Как приготовить: