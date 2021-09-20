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Красный рис Чарльстон – идея для полноценного яркого обеда

Ирина Маслова
20 сентября, 13:11
А чтобы этот обед стал еще и сытным, то подавать его можно с колбасой, запеченной курицей или мясом. Рис готовится в несколько этапов – сначала варится, потом запекается в томатной пасте

Если нужно поставить на стол что-то сытное, ароматное и красивое, то красный рис Чарльстон станет отличным выбором. Желательно, чтобы это был басмати. Блюдо готовится в несколько этапов – авторы современного рецепта предлагают его отварить, потом протушить в густой томатной пасте. Особый вкус придаст топленый бекон, а подавать рис можно с мясом или тушеными овощами. Сам же рецепт достаточно распространенный в США. Говорят, что его привези африканские переселенцы.

Красный рис Чарльстон

Ингредиенты:

Красный рис Чарльстон / Фото: cooking.nytimes.com

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  • 6 ломтиков бекона;
  • 1 луковица;
  • 2 стебля сельдерея, нарезанные;
  • 1 большой зеленый перец, нарезанный;
  • 1 ч. л. соли, плюс еще по вкусу;
  • 2 зуб. чеснока, измельченные;
  • 2 чашки длиннозернистого риса, промытого до тех пор, пока вода не станет прозрачной;
  • 350 мл томатного пюре (пасты);
  • 1 ½ чашки куриного бульона или воды, а также при необходимости;
  • 1 ст. л. соуса чили или по вкусу;
  • 1 ч. л. каджунской приправы;
  • 1 ч. л. сахара;
  • ½ ч. л. черного перца;
  • щепотка молотого кайенского перца;
  • листья петрушки для украшения.

Способ приготовления:

  1. Разогрейте духовку до 200 градусов.
  2. В сковороде на среднем огне обжарьте бекон до хрустящей корочки, примерно по 3 минуты с каждой стороны. Выложите на бумажное полотенце. После того, как бекон остынет, измельчите.
  3. В той же сковороде добавьте нарезанный лук, сельдерей, болгарский перец и 1 чайную ложку соли и обжарьте, пока лук не станет полупрозрачным, около 5 минут. Добавьте чеснок и обжарьте до появления аромата еще 30 секунд.
  4. В сковороду добавьте промытый рис. Перемешайте и обжарьте рис в течение 30 секунд. Добавьте измельченный бекон, томатное пюре, бульон, острый соус, каджунскую приправу, сахар, перец и кайенский перец.
  5. Доведите рис и овощи до кипения, затем убавьте огонь до минимума и тушите около 5 минут. Попробовать и при необходимости посолить.
  6. Переложите ингредиенты в смазанную маслом форму для запекания.
  7. Плотно накройте форму для запекания фольгой и запекайте, пока рис не станет мягким, примерно 40-50 минут.
  8. Примерно через 30 минут проверьте рис, чтобы убедиться, что вся жидкость впиталась, а рис мягкий. (Если он слишком сухой или не до конца приготовлен, при необходимости добавляйте по несколько столовых ложек воды или бульона и готовьте еще немного.)
  9. Перед подачей на стол и украсьте листьями петрушки.

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