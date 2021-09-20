Красный рис Чарльстон – идея для полноценного яркого обеда

Если нужно поставить на стол что-то сытное, ароматное и красивое, то красный рис Чарльстон станет отличным выбором. Желательно, чтобы это был басмати. Блюдо готовится в несколько этапов – авторы современного рецепта предлагают его отварить, потом протушить в густой томатной пасте. Особый вкус придаст топленый бекон, а подавать рис можно с мясом или тушеными овощами. Сам же рецепт достаточно распространенный в США. Говорят, что его привези африканские переселенцы.

Красный рис Чарльстон

Ингредиенты:

Красный рис Чарльстон / Фото: cooking.nytimes.com

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6 ломтиков бекона;

1 луковица;

2 стебля сельдерея, нарезанные;

1 большой зеленый перец, нарезанный;

1 ч. л. соли, плюс еще по вкусу;

2 зуб. чеснока, измельченные;

2 чашки длиннозернистого риса, промытого до тех пор, пока вода не станет прозрачной;

350 мл томатного пюре (пасты);

1 ½ чашки куриного бульона или воды, а также при необходимости;

1 ст. л. соуса чили или по вкусу;

1 ч. л. каджунской приправы;

1 ч. л. сахара;

½ ч. л. черного перца;

щепотка молотого кайенского перца;

листья петрушки для украшения.

Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 200 градусов. В сковороде на среднем огне обжарьте бекон до хрустящей корочки, примерно по 3 минуты с каждой стороны. Выложите на бумажное полотенце. После того, как бекон остынет, измельчите. В той же сковороде добавьте нарезанный лук, сельдерей, болгарский перец и 1 чайную ложку соли и обжарьте, пока лук не станет полупрозрачным, около 5 минут. Добавьте чеснок и обжарьте до появления аромата еще 30 секунд. В сковороду добавьте промытый рис. Перемешайте и обжарьте рис в течение 30 секунд. Добавьте измельченный бекон, томатное пюре, бульон, острый соус, каджунскую приправу, сахар, перец и кайенский перец. Доведите рис и овощи до кипения, затем убавьте огонь до минимума и тушите около 5 минут. Попробовать и при необходимости посолить. Переложите ингредиенты в смазанную маслом форму для запекания. Плотно накройте форму для запекания фольгой и запекайте, пока рис не станет мягким, примерно 40-50 минут. Примерно через 30 минут проверьте рис, чтобы убедиться, что вся жидкость впиталась, а рис мягкий. (Если он слишком сухой или не до конца приготовлен, при необходимости добавляйте по несколько столовых ложек воды или бульона и готовьте еще немного.) Перед подачей на стол и украсьте листьями петрушки.

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