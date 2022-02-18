Креативный завтрак с яйцами, сосисками и тостовым хлебом – простейший рецепт

И еще один оригинальный рецепт для сосисок. Если еще не испробовали слойки-кнопочки с ними, то обязательно приготовьте.

Этот завтрак действительно креативный и никаких отходов в нем нет.

Креативный завтрак из сосисок и яиц / Фото: Gesundes Essen von Nata

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Мякиши, когда вырежутся из корочки, тоже попадут на эти красивые горячие бутерброды. Некой тягучести им придадут ломтики твердого сыра.

Рецепт нашли на канале Gesundes Essen von Nata.

Креативный завтрак из сосисок и яиц

Креативный завтрак из сосисок и яиц / Фото: Gesundes Essen von Nata

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Ингредиенты:

4 ломтика тостового хлеба;

сосиски;

2-3 яйца;

твердый сыр;

соль, перец, кетчуп.

Рецепт пряной сосиски карривурст, гордости уличной еды Германии, найдете здесь.

Как приготовить:

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