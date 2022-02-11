Круглые пирожки кныши на один укус – рецепт с картофельной начинкой

Пирожки бывают абсолютно разной формы. Мы рассказывали о пирожках-трубочках с капустой, которые готовят в Молдове, а круглые кныши умеют печь не только у нас, но и в Литве, и в восточной Польше.
Рецепт был заимствован у евреев-ашкеназов. Они делали для кнышей начинку из гречневой каши с обжаренными луком и шкварками.
Кныши с картофельной начинкой / Фото: instagram.com/natalimaracheva/
Сегодня самая распространенная начинка – это картофель с обжаренным луком. Ее можно поместить или внутрь пирожков, или в приподнятые края теста, чтобы начинку было видно.
Тесто у пирожков тонкое, легкое и слоистое. Так что можно попробовать их и со сладкими начинками – творогом и ягодами. Получится вкусно все равно.
Рецепт кнышей со страницы recepti_olgi.
Кныши с картофельной начинкой
Ингредиенты для теста:
- вода – 125 мл;
- мука – 400 г;
- яйца – 2 шт. +1 желток для смазывания;
- соль – 1/2 ч. л.;
- масло растительное – 125 мл;
- разрыхлитель – 1 ч л.;
- уксус столовый – 1 ч л.;
Начинка:
- картофель – 500 г;
- лук – 1 шт.;
- укроп свежий, масло сливочное, соль, перец.
Как испечь комовики – пирожки с фасолью – узнаете здесь.
Как приготовить:
- Смешать теплую воду с растительным маслом и уксусом. Отдельно взбить яйца с солью. Влить яйца в воду с маслом.
- Всыпать просеянную муку с разрыхлителем. Замесить мягкое эластичное тесто.
- Картофель очистить, отварить и пюрировать, добавить мелко нарезанный обжаренный лук и мелко нарезанный укроп, перемешать.
- Тесто раскатать в тонкий пласт. На 1/3 части теста выложить ровным слоем начинку. Скатать рулетом.
- Нарезать на "шайбочки" шириной 2-3 см. Края завернуть, защипнуть.
- Выложить швом вниз, как бочонок, на предварительно застеленный пергаментом противень.
- Смазать желтком. Выпекать 30 минут при 180 градусах.