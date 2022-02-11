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Круглые пирожки кныши на один укус – рецепт с картофельной начинкой

Ирина Маслова
11 февраля, 10:33
На один укус, потому что правильно их формировать именно такого размера. Но это необязательно. В Украине их научились печь благодаря евреям-ашкеназам

Пирожки бывают абсолютно разной формы. Мы рассказывали о пирожках-трубочках с капустой, которые готовят в Молдове, а круглые кныши умеют печь не только у нас, но и в Литве, и в восточной Польше.

Рецепт был заимствован у евреев-ашкеназов. Они делали для кнышей начинку из гречневой каши с обжаренными луком и шкварками.

Кныши с картофельной начинкой / Фото: instagram.com/natalimaracheva/

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Сегодня самая распространенная начинка – это картофель с обжаренным луком. Ее можно поместить или внутрь пирожков, или в приподнятые края теста, чтобы начинку было видно.

Тесто у пирожков тонкое, легкое и слоистое. Так что можно попробовать их и со сладкими начинками – творогом и ягодами. Получится вкусно все равно.

Рецепт кнышей со страницы recepti_olgi.

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Кныши с картофельной начинкой

Кныши с картофельной начинкой / Фото: instagram.com/recepti_olgi/

Ингредиенты для теста:

  • вода – 125 мл;
  • мука – 400 г;
  • яйца – 2 шт. +1 желток для смазывания;
  • соль – 1/2 ч. л.;
  • масло растительное – 125 мл;
  • разрыхлитель – 1 ч л.;
  • уксус столовый – 1 ч л.;

Начинка:

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  • картофель – 500 г;
  • лук – 1 шт.;
  • укроп свежий, масло сливочное, соль, перец.

Как испечь комовики – пирожки с фасолью – узнаете здесь.

Как приготовить:

  1. Смешать теплую воду с растительным маслом и уксусом. Отдельно взбить яйца с солью. Влить яйца в воду с маслом.
  2. Всыпать просеянную муку с разрыхлителем. Замесить мягкое эластичное тесто.
  3. Картофель очистить, отварить и пюрировать, добавить мелко нарезанный обжаренный лук и мелко нарезанный укроп, перемешать.
  4. Тесто раскатать в тонкий пласт. На 1/3 части теста выложить ровным слоем начинку. Скатать рулетом.
  5. Нарезать на "шайбочки" шириной 2-3 см. Края завернуть, защипнуть.
  6. Выложить швом вниз, как бочонок, на предварительно застеленный пергаментом противень.
  7. Смазать желтком. Выпекать 30 минут при 180 градусах.