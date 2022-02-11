Круглые пирожки кныши на один укус – рецепт с картофельной начинкой

Пирожки бывают абсолютно разной формы. Мы рассказывали о пирожках-трубочках с капустой, которые готовят в Молдове, а круглые кныши умеют печь не только у нас, но и в Литве, и в восточной Польше.

Рецепт был заимствован у евреев-ашкеназов. Они делали для кнышей начинку из гречневой каши с обжаренными луком и шкварками.

Кныши с картофельной начинкой / Фото: instagram.com/natalimaracheva/

Реклама

Сегодня самая распространенная начинка – это картофель с обжаренным луком. Ее можно поместить или внутрь пирожков, или в приподнятые края теста, чтобы начинку было видно.

Тесто у пирожков тонкое, легкое и слоистое. Так что можно попробовать их и со сладкими начинками – творогом и ягодами. Получится вкусно все равно.

Рецепт кнышей со страницы recepti_olgi.

Реклама

Кныши с картофельной начинкой

Кныши с картофельной начинкой / Фото: instagram.com/recepti_olgi/

Ингредиенты для теста:

вода – 125 мл;

мука – 400 г;

яйца – 2 шт. +1 желток для смазывания;

соль – 1/2 ч. л.;

масло растительное – 125 мл;

разрыхлитель – 1 ч л.;

уксус столовый – 1 ч л.;

Начинка:

Реклама

картофель – 500 г;

лук – 1 шт.;

укроп свежий, масло сливочное, соль, перец.

Как испечь комовики – пирожки с фасолью – узнаете здесь.



Как приготовить: