Кубинский сэндвич к чаю – удивительное сочетание сладкого и солоноватого вкусов

Сочетание сладкого и соленого – отличительная черта кубинской кухни. Таким образом кубинцы готовят практически все свои блюда. Этот сэндвич с необычным вкусовым сочетанием стал практически национальной гордостью.

В конце 1920-ых годов в Гаване жила красавица по имени Елена Руз. Сейчас бы ее назвали активной светской львицей.

Кубинский сэндвич / Фото: cooking.nytimes.com

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Однажды Елена зашла в местный ресторан и попросила сэндвич, где была бы индейка, сливочный сыр и немного клубничного джема. Слава о нем разлетелась очень быстро, попробовать его в кубинских кафе можно и сегодня.

Как правило, сэндвич Елены Руз едят во время послеобеденного чая, он отличается своей аккуратностью и слаженностью. А мы знаем, что сэндвичи бывают разными, чего стоит американский "Неряха Джо".

В рецепте The New York Times грудку индейки предлагают брать копченную, отварную или запеченную.

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Сэндвич Елены Руз – рецепт

Ингредиенты:

тостерный хлеб;

2 ст. л. сливочного сыра плюс еще по необходимости;

150 г нарезанной грудки индейки;

1 ½ ст. л. клубничного джема;

1 ч. л. несоленого сливочного масла.

Как приготовить: